Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году

Чего ждать украинцам в 2017 году: пенсионная реформа, страховая медицина, подорожание спиртного и сигарет, повышение зарплат медиков и педагогов, рост налогов, в огороде – хлеб насущный, а в Киеве – шоколадка и «Евровидение»

Ключевым документом, определяющим жизнь украинцев в 2017 г. (в Восточном календаре с февраля – год Огненного Петуха), станет государственный бюджет. Зарплаты медиков и педагогов поднимут на 20-30%, а социальные стандарты – на 10,1%. Экономисты отмечают: даже после индексации зарплат и пенсий в 2017-м уровень доходов украинцев все еще будет ниже, чем в 2013 г. При этом возможности экономики, по словам аналитиков, не позволяют большего. Бюджетом также предусмотрено повышение минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн., а вместе с тем — и налогов. Сам государственный бюджет по сравнению с прошлым годом должен вырасти на 16,9% (до 867 млрд грн.). Дефицит в 2017 г. будет на уровне 3% – 77,5 млрд грн. «Дыра» в госбюджете, как уточняют в Министерстве финансов, будет покрыта за счет приватизации или новых займов. А это, в свою очередь, увеличивает долговую нагрузку.

Судьба гривны

Обменный курс национальной валюты по отношению к доллару в 2017 г. достигнет отметки 27,2-27,7 грн., говорится в проекте бюджета. Такой прогноз вполне реалистичен, но при условии, что будут продолжены быстрые и решительные реформы, которые будут сопровождаться помощью со стороны МВФ, ЕС и США. В противном случае доллар может подорожать до 30 грн.

«Не стоит подобные прогнозы воспринимать как некое «обещание» Кабмина и НБУ удержать курс в этих рамках… Однако необходимость переводить валютные потоки по экспорту/импорту, по новым кредитам и их возврату в гривну (ведь именно в гривнах составляется бюджет), заставляют иметь некий технический ориентир», – поясняют эксперты.

Нокаут коррупции

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем СЫТНИК пообещал, что к концу следующего года в Украине все же создадут Антикоррупционный суд. Этот орган станет заключительным звеном в цепочке органов, занимающихся борьбой с коррупцией, – непосредственно НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой.

Образование: по старой схеме

В 2017-м выпускники школ экзаменов сдавать не будут. Государственную аттестацию им зачислят исключительно по результатам ВНО. Это будут обязательные предметы — украинский язык и литература, математика или история Украины. А третий — по выбору. В общем, можно будет пройти тестирование максимум по четырем предметам. ВНО будет проходить с начала мая до середины июня.

«Самое главное — то, что программы тестирования останутся прошлогодними, — говорит Юрий ШАЙНЮК, замдиректора по ВНО и мониторинга качества образования. — То есть ничего не изменилось при формировании заданий тестов».

Важно и то, что во время вступительной кампании в вузы в 2017 г. будут действовать сертификаты 2016 г. А подача документов для поступление в вузы будет исключительно электронной, за исключением отдельных категорий абитуриентов. Прежней останется и приоритетность учебных заведений.

Страховой медицине быть?!

С 1 января 2017 г. в Украине стартует страховая модель медицины. Предполагается, что каждый из граждан получит пакет гарантированных медицинских услуг, а также сами граждане смогут выбирать врача и медучреждения, в которых хотели бы лечиться. Чиновники Минздрава объясняют, что на внедрение страховой медицины пойдут деньги, которые мы и так платим на медицину в виде отчислений из налогов. Но, по словам замминистра здравоохранения Павла КОВТОНЮКА, их просто перераспределят. И больше не будут выдавать под медучреждения и под койко-места, а «закрепят» за пациентами. Таким образом, средства из бюджета будут идти в ту поликлинику или больницу, которую выберет сам больной. И не на финансирование лечения всех болезней, а на лечение конкретного человека с конкретным диагнозом.

Как реально это будет выглядеть, пока что мало кто себе представляет. Скептики утверждают, что и чиновники Минздрава имеют о страховой медицине смутное представление.

От сессии до сессии…

Изменяется система начисления стипендий студентам. По итогам декабрьской сессии стипендии получат не все хорошисты, а лишь те, кто займет наивысшие места в рейтинге. По словам студенческого президента Украины, Михаила АНАНЧЕНКО, который родом из Сум, был внесен ряд изменений в порядок начисления и выплаты стипендий.

Теперь рейтинг, согласно которому будут определять стипендиатов, является обязательным для публикации на сайте вуза. Процент стипендиатов будет регулировать ученый совет в пределах от 40 до 45%, в зависимости от количества отличников (повышенных стипендий), при этом на ученом совете представительство студенчества должно быть не меньше 50%, этот процент будут делить между собой органы студенческого самоуправления и профсоюзные организации (представителями профсоюзов тоже должны быть студенты).

В 2017 г. вступает в силу закон, согласно которому при поступлении в вузы на медицинские и педагогические специальности право первоочередного зачисления на бюджет получат те абитуриенты, которые заключат договор о трехгодичной отработке в селах. Им предоставят бесплатное жилье с оплаченным отоплением и светом в пределах норм.

Лекарства подешевеют

С начала 2017 г. в Украине могут подешеветь много категорий лекарств, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки. В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств, в котором около сотни наименований.

Это препараты для лечения при сердечно-сосудистых болезнях, бронхиальной астме и сахарном диабете, стоимость которых будет частично или полностью возмещать государство. Предельная сбытовая надбавка на них составит 5%, а наценка — 15% с учетом налогов и сборов.

Правительство ожидает понижения стоимости лекарств в аптеках, однако некоторые эксперты прогнозируют возможные проблемы с поставками и временное отсутствие некоторых препаратов.

Без милиции

С 1 января 2017 г. вся атрибутика старой милиции стала недействительной.

Как предусмотрено Законом о Национальной полиции, полицейские могли использовать старые атрибуты милиции до 31 декабря 2016 г.: удостоверение, печати, логотипы и эмблемы. Правоохранители также больше не смогут носить форму милиции, что разрешалось до 31 декабря 2016 г. Теперь сотрудники полиции должны одеваться только в новую полицейскую форму и иметь при себе жетон сотрудника полиции.

Все дороги ведут…

Бесрецедентную программу развития обещает «Укравтодор». На дороги в бюджете предусмотрено 142 млрд, еще 1 млрд – от международных финансовых организаций. Реформы ждут и железнодорожный транспорт. 23 декабря 2016 г «Укрзалізниця» запустила новый поезд по маршруту «Киев – Перемышль» (Польша).

Планируется, что скоростной «Интерсити+» будет курсировать ежедневно через Львов безо всяких сезонных перерывов. Поезд будет отправляться из Киева в 07.00, а спустя 6,5 часов уже будет в Польше. Следовать обратно он будет практически сразу после прибытия, а таможенный контроль будет осуществляться во время движения поезда.

Также в 2017 г. в Украине должны начать работать европейские лоукосты – дешевые авиаперевозчики. По словам министра инфраструктуры Владимира ОМЕЛЯНА, на данный момент сдерживающим фактором для выхода их на украинский авиарынок является отсутствие соглашения об открытом небе с Европейским союзом. Но в ближайшее время это препятствие будет, по словам министра, устранено.

Евровидение

Год Огненного Петуха не обойдется без побед имиджевого характера. Одним из самых знаковых событий уходящего года стала победа украинской певицы Джамалы на Евровидении-2016. Соответственно, следующей страной, которая примет «Евровидение», станет Украина. Ареной для конкурса выбрали Международный выставочный центр (МВЦ) в Киеве. Полуфиналы Евровидение-2017 пройдут 9 и 11 мая, а финал – 13 мая. Национальный отбор в Украине будет проходить с 4 по 25 февраля.

В 2017 году в самом масштабном песенном конкурсе Европы примет участие рекордное количество стран – 43. Так много конкурсантов было только в 2008 и 2011 гг.

Телевидение станет дороже

С января 2017 г. изменились правила трансляции телеканалов в составе универсальной программной услуги. Телеканалы получат право исключать свой контент из пакета услуг кабельных операторов телевидения в городах с населением более 50 тыс. А в крупных городах телевидение в кабельных сетях может подорожать на несколько гривен. Таким образом, медиагруппы получат право требовать от провайдеров плату за свой продукт в их сетях.

Такая новация может привести к частичному повышение платы за кабельное телевидение в городах с населением более 50 тыс.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб: «Дефицит бюджета в 3% не должен сильно беспокоить. Во-первых, этот параметр, согласованный с МВФ, во-вторых, такую же предельную норму дефицита бюджета должны соблюдать участники еврозоны в соответствие с Маастрихтскими критериями. Неформально считается, что это «допустимая» величина дефицита. Попытка сделать в текущих условиях бюджет бездефицитным не позволила бы увеличивать зарплаты бюджетникам и замедлила бы потенциальный рост экономики».

В 2017 г. обещают улучшить дороги, пустить транспорт в Европу, а также изменят порядок начисления зарплат и стипендий

Александр Панченко, «Панорама» №2