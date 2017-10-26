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Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль

26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль

Хороший начальник всегда думает о сотрудниках. И о выгоде для компании не забывает. Хороший светильник подобен хорошему начальнику. Такой светильник одновременно выполняет четыре задачи: работает без проблем, бережет зрение, экономит средства и приятен на вид. Если думаете, что такое невозможно, – знакомьтесь с освещением будущего.

С каждым годом популярность лед освещения растет и в жилых домах, и в бизнес-центрах. Разнообразие форм и размеров, цветовой гаммы помогает разнообразить интерьер и в смарт-квартире, и в деловом центре. Но не каждый осветительный прибор подойдет для офиса.

Что «умеют» офисные LED светильники

Правильно подобранный светильник поможет даже работать лучше. Чтобы этого добиться, предъявляйте следующие требования к выбору этих приборов:

Отсутствие мигания. Мерцающая лампа портит зрение и отвлекает. Качественный прибор мигает, только если в электросети перепады напряжения.
Индекс цветопередачи (Ra) – 90-100. Это лампа дневного света, которая приближена к солнечному.
Равномерный свет. Выбирайте светильники с углом рассеивания 120-180 градусов. Это поможет избежать пятен света и теневых зон.
Цветовая температура – 4 000 К (Кельвинов). Такой свет – яркий холодный дневной (лампы дневного света). Он поддерживает концентрацию внимания и рабочую атмосферу.
Экономичность. Светодиодные светильники для офиса потребляют в 3 раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Соответственно и счета за электричество уменьшаются в разы.
Долговечность. Забудьте о покупке светильников на 15 лет. За это их и любят.
Экологичность. Такие приборы нетоксичны и безопасны для окружающей среды. В отличие от КЛЛ, которые содержат пары ртути и требуют специальных методов утилизации.
Прочность. Плафоны изготавливают из небьющихся материалов и защищают от раскручивания специальными ключами.

Бегите от подделок!

Если продавец предлагает подозрительно дешевый офисный светодиодный светильник, это наверняка подделка. Помните о правиле: низкая цена – дешевые комплектующие – некачественный товар.

Найдите свой светильник

Лед освещение отличается назначением и методами установки. Для офиса подходят четыре вида.

Downlight

Такие пригодятся, если хотите установить точечное освещение. Круглые или квадратные – выбирайте на свой вкус. Несколько таких приборов – и помещение «засияет».

Светодиодные панели

Их устанавливают вместо неэффективных растровых светильников. И, в отличие от люминесцентных ламп, светодиоды безопасны для здоровья. Квадратные панели устанавливают четырьмя способами. Выберите тот, который удобнее для вас. Больше о светодиодных панелях читайте здесь: https://shop.eurolamp.ua/svetodiodnye_svetilniki_/svetodiodnye_paneli/.

Накладные

Необязательно сверлить потолок, чтобы установить освещение. С ними легко обращаться: достаточно купить офисные светодиодные светильники и встроить в потолок при помощи клипс. И не только в потолок: используйте стены и мебель (например, шкафы).

Линейные

Продолговатую форму этих приборов легко узнать. Их применяют и в учебных заведениях, и в бизнес-центрах, и на производственных объектах. Они предназначены для замены люминесцентных светильников.

Качество, забота о сотрудниках и стильный дизайн – вещи сопоставимые. С этой задачей справляются светодиодные офисные светильники, цена и экономность которых радуют владельцев. Таких «умельцев» вы найдете здесь: https://shop.eurolamp.ua/svetodiodnye_svetilniki_/.

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  • kotkata
    kotkata | 27.10.2017, 11:09

    Точно, надо уметь отличить подделки. Хотя приятная цена не всегда означает плохое качество.Например, наша светодиодная лампа покупалась на сайте https://www.osvetim.com.ua/shop/svetodiodnue-nastolnue-lampu-kupit/ ,не за такие уж большие деньги. Но качество отменное

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