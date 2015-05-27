Односторонние матрасы Sleep&Fly Uno: больше комфорта за меньшие деньги!

Новость для тех, кто любит комфорт и следит за своим здоровьем! Вашему вниманию предлагаются первые в Украине односторонние ортопедические матрасы комфорт-класса Sleep&Fly Uno

5 причин купить односторонний матрас Sleep&Fly Uno:

1. Односторонние матрасы значительно комфортней за счет большей технологичности наполнения верхних слоев. Как правило, при производстве таких матрасов используются усовершенствованные системы комфортности, направленные на реализацию основных ортопедических и анатомических свойств.

2. Больше не нужно переворачивать односторонний матрас! И да, это невероятно облегчит вам жизнь, поскольку больше не нужно соблюдать основное правило ухода за ортопедическим матрасом – переворачивать два раза в год, чтобы матрас прослужил как можно дольше. Материалы, входящие в состав матрасов Sleep&Fly Uno, уже рассчитаны на более долговременный срок эксплуатации.

3. Чехол матрасов Sleep&Fly Uno изготовлен из структурного жаккарда – ткани, которая невероятно практична в уходе, устойчива к деформациям и сохранит презентабельный вид долгие годы.

4. Отсутствие эффекта «зима-лето», что снова освобождает вас от необходимости переворачивать матрас. В состав матрасов Sleep&Fly Uno входят термостабильные материалы, которые регулируют климатические условия спального места в зависимости от времен года.

5. По статистике, 70% пользователей ортопедических матрасов не переворачивают матрас вообще! Так зачем покупать двусторонний матрас и переплачивать за вторую сторону?

Линия Sleep&Fly Uno представлена шестью моделями матрасов в ценовом диапазоне от 1250 грн. до 2500 грн., и тремя моделями ролл-топперов от 570 грн. до 1300 грн.

За более подробной информацией обращайтесь в магазин «Сладкий сон»: г. Сумы, пр-т Курский, 18 — или к консультантам интернет-магазина http://сладкий-сон.com.ua

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