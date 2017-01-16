Одна банда: как в сумской полиции пытаются замести следы в деле об избиении Положия

С момента совершения этого резонансного преступления – жестокого избиения главного редактора газеты «Панорама» Евгения ПОЛОЖИЯ – прошло уже практически три года (15.04.2014). На сегодняшний момент в Ковпаковском районном суде г. Сумы завершается рассмотрение дела по обвинению Юрия М. по части 4 статьи 296 УКУ (избиение по хулиганским мотивам). Какое в итоге решение примет судья и когда это случится – неизвестно, на днях пройдет очередное заседание. Впрочем, в сложившейся ситуации важно то, что оно точно будет. Почему же на скамье подсудимых находится только один обвиняемый и почему следственные действия и суд затянулись так надолго? Ведь, как известно, нападавших было двое, а само преступление, как публично утверждали изначально сами же правоохранители, спланировано и совершено группой лиц (их круг был установлен в ходе следствия) и непосредственно связано с профессиональной деятельностью журналиста?

Ответ очень прост: по мнению пострадавшего, всему виной – некачественная работа сумской милиции, а потом – и полиции. Не всей, естественно, а только отдельных ее представителей, прямо заинтересованных в таком итоге.

Обещания Ричкаля

Здесь нужно обязательно подчеркнуть, что сразу же после совершения преступления расследование публично взял под свой личный контроль бывший в то время начальником УМВД в Сумской области Анатолий РИЧКАЛЬ. И самой яркой оценкой этого «личного контроля» является вывод, который был сделан на коллегии в прокуратуре Сумской области 16.07.14 г., т.е. ровно через три месяца после преступления: «Следователями не совершены необходимые действия для того, чтобы установить места нахождения, связи, круг общения и перемещения лиц, которые могут иметь отношение к совершению преступления…». Другими словами, три месяца – три самых важных в расследовании преступлений такого рода месяца – следственная группа не очень напрягала себя поиском доказательств и подозреваемых. Не лишним будет добавить, что суды регулярно отказывали представителям правоохранильных органов в принудительном вручении повесток лицам, которые могли иметь отношение к преступлению, т.е. продолжали бойкотировать расследование.

Анатолий Ричкаль давно уже вышел на немаленькую полицейскую пенсию, стал депутатом областного совета, даже был некоторое время заместителем председателя облсовета и наверняка и думать забыл о каких-то своих обещаниях. Впрочем, Бог ему судья. Давайте лучше внимательнее посмотрим, как же работали его подчиненные, что они сделали и что они не сделали для того, чтобы раскрыть данное преступление. Итак, давайте по порядку.

1. Некачественный осмотр места преступления. Группа экспертов приехала на вызов практически сразу. Согласно составленной схеме и свидетельствам потерпевшего, преступники убегали по берегу р. Псел. 15 апреля погода стояла прохладная, берег реки предсталял собою мягкую сырую землю. Как ни странно, ни одного отпечатка обуви экспертами зафиксировать не удалось.

2. На бетонном полу гаража осталась достаточно большая лужа крови, возможно, там была кровь не только потерпевшего. Однако здесь тоже произошло чудо – экспертиза не смогла установить не только группу крови, но и даже то, какому существу принадлежит эта кровь: собаке, коту или человеку (фото выписки экспертизы прилагается).

3. Образцы крови на ДНК у потерпевшего были отобраны только в ноябре 2014 г. Но – вы снова не поверите! – они потерялись. Поэтому пришлось отбирать еще раз – в марте 2015 г.

4. В потасовке потерпевший хватал напавших за одежду, отмахивался руками. Однако ни его одежда, ни обувь, ни руки не были обследованы на предмет материалов или биоматериалов.

5. В уголовном деле (непосредственно в папке) отсутствует протокол изъятия одежды, в которой был потерпевший в момент нападения. Сама одежда – куртка, рубашка и штаны – провалялись в кабинете следователя С. Подопригоры. Куртку потерпевшему в итоге вернули, рубашку – выбросили (ввиду непригодности), а штаны, на которых имелся четкий отпечаток обуви преступника, следователь Подопригора… потерял. Т.е. следователь потерял явную улику. К счастью, отпечаток обуви четко виден на фотографии, которую сделала супруга потерпевшего сразу же после нападения. Однако сама улика утеряна.

6. Также «утеряно» из дела (тоже уже непосредственно в полиции) видео одного из одновременных допросов (от 10.06.14).

7. И самая важная «потеряшка»: дивным образом из дела исчезли некоторые материалы негласных следственных действий (прослушки). Кстати, судя по сохранившимся в уголовном деле записям негласных следственных действий, подозреваемые хорошо знали, что их прослушивают.

8. Следственные эксперименты, которых было много и на которые была потрачена уйма времени, либо также утрачены, либо сделаны тем же С. Подопригорой и его приспешниками настолько некачественно (качающаяся видеокамера, ужасный свет, звук, мат, полное отсутствие начала и окончания съемок), что в суде они справедливо были признаны никчемными.

9. Более полугода Сумское УМВД вводило в заблуждение суд, скрывая место пребывания одного из свидетелей, пока тот не выехал за границу.

Мнение адвоката

Как утверждает Евгений Положий, искать адвоката он стал не сразу, что и позволило милиции совершить данные правонарушения. Кроме того, немногие адвокаты вообще соглашались браться за это дело. В итоге согласился Сергей РЫЖОВ, который и стал представителем Евгения Положия. «В судебной системе не обращают никакого внимания на то, журналист ты или нет. В некоторой степени к этой профессии правоохранители негативно относятся и это может наоборот препятствовать скорейшему решению вопросов. Скажем так, кому будет интересно принимать решения в интересах журналистов? Чтобы они имели влияние? Вряд ли. По делу Положия ситуация немного другая. Ведь суд принимает решение основываясь на работе, проделанной в период досудебного расследования. Еще на этом этапе было сделано все, чтобы «замять» это дело. Следователь потерял вещественные доказательства! Мы инициировали уголовное производство по статье «служебная халатность». В результате этот человек не то что с должности был устранен, а получил повышение. Все доказательства были уничтожены, существующих почти нет. В результате невозможно привлечь заказчиков и соучастников. Воюем с тем, что удалось сохранить, не растерять и довести до суда. Не совсем правильно обвинять судебную систему, которая основывает свои решения исключительно на доказательствах, собранных на стадии досудебного следствии», — рассказывает адвокат по делу Положия Сергей Рыжов.

Необходимо напомнить, что в прошлом году Сергею Рыжову разбили машину на стоянке около дома. Не исключено, что это преступление связано с его продуктивной работой по делу Положия.

Наша милиция

После всего перечисленного остается только удивляться, что дело вообще дошло до суда и сегодня, благодаря качественной работе других следователей, прокурора и адвоката, имеет хорошие перспективы.

Но сегодня мы говорим не от тех, кто планировал и совершал преступление, – круг подозреваемых изначально очерчен следствием, и при качественной работе следственной группы они бы все уже давно понесли наказание. Сегодня мы говорим о том, что из себя представляет сумская милиция-полиция. С одной лишь единственной целью – горожане должны это знать и не питать ложных иллюзий относительно стражей правопорядка. За редким исключением, потому как только благодаря настырности отдельных следователей в сборе доказательств в этом деле появился реальный обвиняемый.

Но в целом в полиции сделали все возможное, чтобы скрыть все улики и вещественные доказательства и полностью «похоронить» дело. Было это сделано из-за недостаточного профессионализма, или бандиты вошли с правоохранителями в сговор – неизвестно. Евгений Положий в случайности не верит, да и слишком много этих случайностей, и носят они подозрительно системный характер.

Как наказали виновных

Как же реагировало полицейское начальство на явные нарушения со стороны того же С. Подопригоры? Потерпевшим была написана соответствующая жалоба на имя Анатолия Ричкаля, также по данному факту – служебная халатность – по заявлению было открыто уголовное дело. Вот выдержка из ответа за подписью А. Ричкаля:

«…старшого слідчого Сумської МВ УМВС України в Сумській області Подопригору С.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності». Какую именно ответственность за утерянный вещдок и проваленные следственные эксперименты понес этот «правоохранитель», неизвестно. Зато известно, что он, под бурные аплодисменты коллег-полицейских, журналистов и общественных деятелей, которые составляли аттестационную комиссию, не только прошел переаттестацию, но и пошел на повышение – занял должность руководителя одного из отделов в городском управлении.

Есть ли у вас, уважаемые сумчане, еще какие-либо вопросу по качеству реформы милиции-полиции? А по качеству работы правоохранителей?

Кто заказал и исполнял

В данной статье не стоит искать ответа на вопрос, кто избил, организовал и заказал избиение главного редактора «Панорамы». Положий считает, что нужно руководствоваться только фактами. «Как все происходило, какую роль играл в попытке сокрытии преступления Заречный суд г. Сумы и еще много интересных фактов вы узнете после решения суда, — говорит редактор и издатель. – Факты, там оглашенные, зафиксированы, осталось лишь придать их огласке. Что и будет исполнено. Не мной, так моими коллегами и единомышленниками».

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Фото 1. В расчете на идиотов. Сумская «экспертиза» в очередной раз продемонстрировала свое настоящее «лицо»

Фото 2. «Папа следствия». Анатолий Ричкаль либо полностью утратил контроль над следствием, либо закрыл глаза на то, что следствие зашло в тупик

Виталий Петренко, «Панорама» №9