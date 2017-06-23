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Одесситы будут строить трассу на Сумщиине за треть миллиарда

Сегодня, 13:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Экономика Регион: Сумщина
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Одесситы будут строить трассу на Сумщиине за треть миллиарда

Служба автомобильных дорог в Сумской области 3 июля по результатам тендера заказала ООО «Автомагистраль-Юг» текущий средний ремонт автодороги государственного значения Р-65 КПП «Николаевка» — Семеновка — Новгород — Северский — Глухов — КПП «Катериновка» за 386,810 млн грн. Об этом сообщают портал «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».
К концу 2018 г. планируют отремонтировать отдельные участки трассы, выполнить подготовительные и земляные работы, установить автобусные остановки, знаки и ограждения, нанести разметку. Гарантийный срок составляет десять лет. По итоговой ведомости ресурсов, наибольшая сумма в 124 810 000 грн. пойдет на асфальтобетон плотный крупнозернистый типа А марки 2 по 1550 грн/т (тендерные цены указаны без НДС и доставки).

К сведению: «Автомагистраль-Юг» принадлежит одесситам Валерию Короткову и Олегу Наливанному. Их единственным конкурентом на этом тендере с выше на процент ценой было ООО «Техно-Строй-Центр» Григория Процика из Тернополя, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

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