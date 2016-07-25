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Очищение крови ― путь к омоложению

25.07.2016, 18:32 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Очищение крови ― путь к омоложению

Негативное воздействие окружающей среды на общее состояние организма доказано учеными уже давно. Принцип такого влияния заключается в способности крови транспортировать все вдыхаемые, выпиваемые, съедаемые нами вещества, в том числе и вредные, к каждой клеточке нашего тела. Таким образом, организм перенасыщается токсинами, которые поступают через дыхательную и пищеварительную системы.

И результат, как говорится, налицо. Возникают:

  • хроническая усталость и недосыпание;
  • тусклый цвет лица и аллергические высыпания различного рода;
  • потеря аппетита и снижение жизненного тонуса;
  • головные боли и периодическая отечность после сна;
  • раздражительность и падение иммунитета;
  • проблемы с работой пищеварительного тракта;
  • снижение сексуального влечения;
  • нарушение массы тела;
  • сбои в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем и другие неприятности.

Если вам это знакомо, то рекомендуется провести очищение крови (при условии отсутствия у вас хронических заболеваний) и разжижить кровь, насытив её кислородом. Подобная процедура очищает кровь и плазму от шлаков, освобождая организм от негативного воздействия токсического «мусора».

Особенности процедуры

Очищение крови (мембранный плазмаферез) проводят в амбулаторных условиях. Осуществляют эту процедуру следующим образом: пациент устраивается в удобном кресле в полугоризонтальном положении. Далее врач-специалист высшей категории подключает к пациенту специальный фильтровальный аппарат через введение в вену иглы. Включенный аппарат перекачивает кровь пациента, освобождая её от зашлакованной плазмы и возвращая обратно клетки эритроцитов и тромбоцитов. Таким образом минимизируется потеря крови (до 10 мл за сеанс). Выведенная плазма восстанавливается в течение суток, стимулируя работу всех систем организма.

Обратите внимание, что плазмаферез крови выполняется в несколько этапов и является совершенно безболезненной и безопасной процедурой, поскольку аппарат сам рассчитывает количество отбираемой у пациента крови. Такую процедуру можно проводить даже самым маленьким пациентам.

Замечаем улучшения

После проведения процедуры плазмафереза в киевской клинике Ана-Космо: http://anacosmo.ua/anti-age/ochischenie-krovi-plazmaferez/ результат не заставит себя ждать. Вы получите: 

  • свежую и румяную кожу лица;
  • чистый кожный покров без высыпаний и отёчности;
  • бодрый и энергичный настрой;
  • слаженную работу всех систем организма;
  • крепкий сон и отличное настроение.

После выполнения мембранного плазмафереза профессионалы Ана-Космо рекомендуют пациенту избегать тяжелых физических нагрузок в течение суток и отвести это время на полноценный сон и отдых.

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