Очищение крови ― путь к омоложению

Негативное воздействие окружающей среды на общее состояние организма доказано учеными уже давно. Принцип такого влияния заключается в способности крови транспортировать все вдыхаемые, выпиваемые, съедаемые нами вещества, в том числе и вредные, к каждой клеточке нашего тела. Таким образом, организм перенасыщается токсинами, которые поступают через дыхательную и пищеварительную системы.

И результат, как говорится, налицо. Возникают:

хроническая усталость и недосыпание;

тусклый цвет лица и аллергические высыпания различного рода;

потеря аппетита и снижение жизненного тонуса;

головные боли и периодическая отечность после сна;

раздражительность и падение иммунитета;

проблемы с работой пищеварительного тракта;

снижение сексуального влечения;

нарушение массы тела;

сбои в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем и другие неприятности.

Если вам это знакомо, то рекомендуется провести очищение крови (при условии отсутствия у вас хронических заболеваний) и разжижить кровь, насытив её кислородом. Подобная процедура очищает кровь и плазму от шлаков, освобождая организм от негативного воздействия токсического «мусора».

Особенности процедуры

Очищение крови (мембранный плазмаферез) проводят в амбулаторных условиях. Осуществляют эту процедуру следующим образом: пациент устраивается в удобном кресле в полугоризонтальном положении. Далее врач-специалист высшей категории подключает к пациенту специальный фильтровальный аппарат через введение в вену иглы. Включенный аппарат перекачивает кровь пациента, освобождая её от зашлакованной плазмы и возвращая обратно клетки эритроцитов и тромбоцитов. Таким образом минимизируется потеря крови (до 10 мл за сеанс). Выведенная плазма восстанавливается в течение суток, стимулируя работу всех систем организма.

Обратите внимание, что плазмаферез крови выполняется в несколько этапов и является совершенно безболезненной и безопасной процедурой, поскольку аппарат сам рассчитывает количество отбираемой у пациента крови. Такую процедуру можно проводить даже самым маленьким пациентам.

Замечаем улучшения

После проведения процедуры плазмафереза в киевской клинике Ана-Космо: http://anacosmo.ua/anti-age/ochischenie-krovi-plazmaferez/ результат не заставит себя ждать. Вы получите:

свежую и румяную кожу лица;

чистый кожный покров без высыпаний и отёчности;

бодрый и энергичный настрой;

слаженную работу всех систем организма;

крепкий сон и отличное настроение.

После выполнения мембранного плазмафереза профессионалы Ана-Космо рекомендуют пациенту избегать тяжелых физических нагрузок в течение суток и отвести это время на полноценный сон и отдых.