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19.06 Понедельник

Очень ненадежный партнер

Сегодня, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Очень ненадежный партнер

Тучи над президентом Трампом постепенно сгущаются
Во второй половине мая 2017 г. президент США Дональд ТРАМП приложил все усилия, чтобы показать себя политиком, выполняющим свои обещания перед избирателями. Однако процесс расследования связей его команды с россиянами продолжается, а европейские партнеры все громче говорят о своем разочаровании в Америке.
«Трамп принес Америке 350 млрд долларов!» — с такими или подобными заголовками многие вышли американские газеты наутро 21 мая. Действительно, сделка с Саудовской Аравией, которую 20 октября подписал президент США Дональд Трамп, за последние годы беспрецедентна. Согласно ей, только поставки американского оружия и кооперация в его производстве потянут на 110 млрд долл., остальное составят инвестиции и гражданская продукция. Выполнение сделки рассчитано на 10 лет, таким образом, президент Трамп как бы ненавязчиво заявляет партнером, что он готов пойти на второй срок. В последние два года президентства Барака ОБАМЫ отношения США с саудитами резко ухудшились из-за соглашения США с Ираном – главным врагом Саудовской Аравии в регионе. Саудиты всегда традиционно считались одним из самых важных партнеров Америки на Ближнем Востоке. Восстановление отношений с ними в американском истеблишменте многие считали крайне необходимым, поэтому имиджмейкеры Трампа это учли.
Но вот визит американского президента в Европу на саммит G7 принес совершенно другие результаты. «Времена, когда мы с США могли полностью положиться друг на друга, миновали. В последние дни я четко это поняла. Европейцам пора взять судьбу Европы в собственные руки», — заявила канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ на предвыборном митинге в Мюнхене, через несколько дней после саммита. Это немудрено – саммит обнаружил резкие противоречия между остальными членами семерки и Трампом прежде всего по климатическому соглашению, подписанному в 2015 г. Еще во времена предвыборной кампании Трамп пообещал не подписывать это соглашение, заявляя, что глобальное потепление — это фейк, придуманный для ограничения развития американской промышленности. В ходе жесткого диалога к пониманию стороны так и не пришли. Не было понимания и по другим вопросам, как следствие — декларация по итогу саммита составила всего несколько страниц вместо традиционного бюллетеня. Трамп также должен был выслушивать гневные претензии со стороны британского премьера Терезы МЕЙ из-за утечки информации по теракту в Манчестере, переданной британцами американским спецслужбам. Дошло даже до приостановления обмена информации между разведками двух государств – впервые за последние 70 лет. В прессу попал также некрасивый прием Трампа относительно премьера Черногории Душко МАРКОВИЧА, которого американский президент довольно невежливо оттеснил во время церемонии в штаб-квартире НАТО.
Но это, как говорится, цветочки, а вот ягодки ждут Трампа дома. Скандал со внезапным увольнением президентом директора ФБР Джеймса КОМИ постепенно стихает, но, очевидно, расследование о связях команды Трампа с россиянами оно восстановить не в силе. Бывший директор ФБР Роберт МЮЛЛЕР, назначенный спецпрокурором по расследованию этих связей, уже начал свою работу. Конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч Трампа и Коми, поскольку есть подозрение, что Трамп пытался влиять на Коми, требуя от него прекращения соответствующего расследования. Зять Дональда Трампа и его советник Джаред КУШНЕР на днях вынужден был признать, что предлагал послу России Сергею КИСЛЯКУ создать секретный канал связи между штабом Дональда Трампа и Кремлем еще во времена предвыборной кампании. До импичмента нынешнему президенту еще далеко, но его призрак уже бродит в окрестностях Вашингтона.

Фото из открытых источников

Подпись под фото
Неоднозначный выход. Первый визит президента Трампа принес ему как политические дивиденды, так и глубокое непонимание со стороны традиционных партнеров
Карта США

Сергей Бондаренко, «Панорама» №23

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