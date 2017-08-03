Объявлен международный конкурс на столичный Мемориал Героям Небесной Сотни

Министерство культуры по результатам тендера определило организатора конкурса на Мемориал Героям Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства и объявило Международный открытый архитектурный конкурс проектов, сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу министерства Евгения НИЩУКА.

«Министерство культуры заключило соглашение с одной из ведущих европейских компаний — это Phase 1 (Берлин, Германия) — которая выиграла тендер по проведению конкурса на мемориал и музей Революции Достоинства. И мы объявляем о начале конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства» в городе Киеве», — сказал Нищук. Он отметил, что создано жюри конкурса и утвержден его состав, ответственным секретарем определен архитектор Бенджамин Хоссбах.

Как подчеркнул Игорь ПОШИВАЙЛО — генеральный директор государственного учреждения «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства», — мемориальный комплекс должен предусматривать три большие зоны — мемориальный пространство, музейный и культурно-образовательное пространство, общественное пространство — и быть многофункциональным площадкой.

«О тех стихийных мемориалов, которые возникли на Аллее Героев Небесной сотни, здесь ситуация достаточно сложная. Память требует современных форм. И, очевидно, те памятники уже будут неактуальными. Мы ждем уникальное решение, которое будет приемлемо для всех заинтересованных сторон, потому что оставить Аллею героев Небесной сотни в том виде, в котором она существует сегодня, неприемлемо для центра столицы», — сказал Пошивайло.

Владимир Бондарчук — председатель ОО «Семья Героев Небесной Сотни», сын Героя Небесной сотни Сергея Бондарчука — отметил, что для них Аллея Героев Небесной сотни, те места, где погибли их родные, является сакральным: «Мы сделаем все, чтобы этот конкурс прошел на высоком уровне и чтобы на Аллее Героев Небесной сотни было создано место, куда хотелось бы приходить, куда приходили бы люди, чтобы обсуждать будущее государства, чтобы вспомнить людей, которые отделы свою жизнь за будущее Украины».

Президент Национального союза архитекторов Украины Владимир Гусаков отметил, что конкурс, который начинается, будет проходить при поддержке Международного союза архитекторов, Национальный союз проведет большую работу по привлечению в него отечественных архитекторов. Члены союза выступят и как жюри конкурса, которое в первую очередь должно выработать критерии оценки проектов и условия конкурса.

«Это будет очень непростой конкурс. В нашей стране еще ничего подобного не проводили. Хотя международные конкурсы были, но по своему значению и сложности такого не было», — подчеркнул Гусаков.