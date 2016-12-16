Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)

В период с 23 января по 21 февраля 2017 года российско-оккупационные войска 2097 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате этих обстрелов погибли 25 украинских солдат, еще 170 – получили ранения, — сообщает «Слово и Дело».

Наибольшее количество обстрелов было произведено в районе Авдеевки. В дни штурма города количество обстрелов достигало почти 120 в сутки. Также сепаратисты провели вторую волну обстрелов Авдеевки, совершив более 100 обстрелов 18 февраля.

Напомним, за прошлые сутки боевики 59 раз открывали огонь. Также сегодня сепаратисты из установок и артиллерии обстреляли Водяное.