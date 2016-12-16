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Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)

Сегодня, 16:04 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Обстрелянное перемирие: месяц в зоне АТО (инфографика)

В период с 23 января по 21 февраля 2017 года российско-оккупационные войска 2097 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате этих обстрелов погибли 25 украинских солдат, еще 170 – получили ранения, — сообщает «Слово и Дело».
Наибольшее количество обстрелов было произведено в районе Авдеевки. В дни штурма города количество обстрелов достигало почти 120 в сутки. Также сепаратисты провели вторую волну обстрелов Авдеевки, совершив более 100 обстрелов 18 февраля.
Напомним, за прошлые сутки боевики 59 раз открывали огонь. Также сегодня сепаратисты из установок и артиллерии обстреляли Водяное.

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 15:02

    Как вы знаете, при расчете тарифа на электроэнергию, установленного НКРЭ, фактически, эксклюзивно для генераций ДТЭК, — расчет стоимости угля ведется по пресловутому «Роттердам+» с переплатой около 1000 гривен на тонне угля.

    Вот только никакой уголь ДТЭК-овские генерации НЕ покупают!

    Дело в том, что сжигается в котлах ТЭЦ не антрацит, за который мы якобы платим 2600 грн/тонна, а шлам и штыб

    И стоит он — внимание — в восемь-десять (!) раз дешевле угля-антрацита: 215 грн / тонна в вагонах на станции Авдеевка http://goo.gl/yEf6Nu за шлам и от 350 грн / тонна за штыб.

    И цена эта — совсем не оплата труда шахтеров.

    Шлам — это измельченные угольные отходы. Т.е. его цена — это затраты на погрузку ит отвалов шлама скопившихся за предыдущие 50 лет работы шахты + и транспортировка.

    Штыб — Штыб — первоначальный продукт, остающийся после добычи и обработки угля. Размер антрацитового штыба не может быть более 0-6 мм. Штыб является отходом, по причине невозможности выполнять его обработку для промышленности.

    Данный вид отхода называют также шламом после определенной обработки. Развитие технологий позволили эффективно использовать антрацит штыб в энергетике, а также перерабатывать в водоугольное топливо

    И суть ахметовской схемы с «Роттердам+» не в том, что он тянет с Донбасса свой антрацит и сжигает его в топках своих ТЭС.

    А в том, что ДТЭК по цене антрацита тянет шлам и штыб, и сжигает его в топках.

    А рассчитываемся за это мы, как плательщики за тепло, и бюджет, как плательщик субсидий, – как за антрацит…

    Что означает только одно – годовая прибыль от этой схемы в годовом расчете составляет не 25 млрд гривен (1000 гривен переплаты на тонне антрацита по схеме «Роттердам+»), а в 2 раз больше – так как переплата на тонне составляет 2000 гривен.

    50 миллиардов.
    В год.
    На двух толковых парней вместе с их шестерками…

    Не знаю, уместно ли применить в обществе словосочетание «в конец оху$ли».

    Но это единственное определение, которое я могу применить в отношении этой схемы.

    И людей, её внедривших.

    Штыб (шлам) накапливается в шламовых сборниках в шахте, а затем его поднимают на поверхность и сбрасывают в отстойники. До 2000 года шламы в отстойниках никто не учитывал, да и на него не обращали внимание. Но не которые директора шахт, взяли на пробу этот шлам, и оказалось, что это чистый уголь. На Старобещевской ТЭЦ были поставлены французские котлы, которые только работают на шламе во взвешенном состоянии (т.е. сжигание угля производиться во взвешенном состоянии). При такой технологии уменьшается выход золы и увеличивается теплоотдача. По такой технологии начали переоборудовать большинство ТЭЦ Украины

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