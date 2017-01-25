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В образовательных и дошкольных учреждениях Сумщины температура не соответствовала нормам

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Образование Регион: Сумщина
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В образовательных и дошкольных учреждениях Сумщины температура не соответствовала нормам

По оперативным данным структурных подразделений Государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» с целью мониторинга за соблюдением температурного режима в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы, предприятиях, учреждениях и организациях области в течение 02.02-08.02.2017 года было проведено 20 плановых лабораторно-инструментальных обследований объектов, в том числе:
- 6 дошкольных учреждений;
- 10 общеобразовательных школ;
- 1 профессионально-технического учебного заведения;
- 1 высшего учебного заведения І-ІІ уровня аккредитации;
- 1 лечебно-профилактического учреждения;
- 1 предприятия (учреждения, организации).
03.02.2017 в ходе обследования Степненского НВК І-ІІІ ст. Ямпольского района было установлено несоблюдение температурного режима в ряде помещений. Так, фактическая температура воздуха составила:
- в кабинете зарубежной литературы 15,4 ºС, при норме 17-20 ºС;
- в кабинете 4 класса 16,8 °С, при норме 17-20 ºС;
- в кабинете 2 класса 14,2 °С, при норме 17-20 ºС;
- в кабинете биологии 14,8 °С, при норме 17-20 ºС;
- в вестибюле 13,2 °С, при норме 16-19 ºС.
06.02.2017 в ходе обследования дошкольного учебного заведения «Малятко» пгт. Ямполь было установлено несоблюдение температурного режима в ряде помещений. Так, фактическая температура воздуха составила:
- в раздевалке младшей группы № 1 15,8 ºС, при норме 19-23 ºС;
- в раздевалке II младшей группы № 1 15,8 ºС, при норме 19-23 ºС;
- в раздевалке старшей группы 18,2 ºС, при норме 19-23 ºС;
- в раздевалке средней группы № 1 18,2 ºС, при норме 19-23ºС;
- в музыкальном зале 17 ºС, при норме 18-19 ºС.
Руководителям Степненского НВК І-ІІІ ст. Ямпольского района и дошкольного учебного заведения «Малятко» пгт. Ямполь были даны соответствующие рекомендации, — сообщает Сумской областной лабораторный центр.

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