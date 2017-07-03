Обошлись без политиков и активистов: история одного решения для Сум (видео)

На прошлой неделе стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своими постановлениями от 29 августа №1040 и №1041 оштрафовало ООО «Сумытеплоэнерго» за нарушение лицензионных условий и обязало компанию при ближайшем пересмотре тарифов изъять из них неиспользованные в Инвестиционной программе 2016 года средства.

После принятия Постановления НКРЭКП многие местные политики и активисты стали «предписывать» это себе в заслуги.

Сумская журналистка Елена Адаменко направила в НКРЭКУ информационный запрос по этому поводу.

Журналисты UA Суми выяснили, почему только сейчас регулятор начал наказывать лицензиата — как раз когда появились иски в суд. Из ответа Нацкомиссии следует, что отсутствуют какие-либо признаки причинно-следственной связи между вышеупомянутыми документами. Так же заявили и об отсутствии какого-либо влияния со стороны народных депутатов от Сум, мэра, а также члена политической партии «За жизнь» Александра Соколова и общественного деятеля Валерия Осадченко.

В прокуратуре Сумской области на вопрос о хронологии событий пресс-секретарь Наталья Науменко сообщила: «16 февраля направлен запрос в НКРЕКП, которым истребовано информацию о состоянии выполнения ООО« Сумытеплоэнерго »инвестиционных программ. Согласно письму от 16 марта, НКРЕКП вопрос включило в план проверки ООО «Сумытеплоэнерго». 25 апреля по НКРЕКП было направлено прокуратурой еще одно письмо с просьбой предоставить информацию о результатах проведенной проверки. Согласно полученным данным НКРЕКП, установлено невыполнение ООО «Сумытеплоэнерго» двух инвестпрограмм общей стоимостью 29 млн грн. В дальнейшем этот вопрос не выносился на заседание НКРЕКП. И учитывая такую бездеятельность государственного регулятора, прокуратурой области 26 июля в Окружной админсуд Киева предъявлен иск об обязательстве исключить из структуры тарифов необоснованные расходы в размере более 29 млн грн».

Первое заседание по этому делу состоялось 28 августа. За день до появления Постановления Нацкомиссии. Следующее слушание назначено на 2 октября.

Информация о том, что ООО «Сумытеплоэнерго» обязали исключить из тарифов лишние деньги, появилась в социальных сетях 5 сентября. В тот день о, цитирую, «тарифной победе», заявил Александр Соколов.

Комментировать сегодня он отказался. В мэрии заявили: рассчитанный на 2018 г. тариф ООО «Сумытеплоэнерго» следует урезать — до 40 гривен за квадратный метр — на сумму не выполненной инвестиционной программы.

