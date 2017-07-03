Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.09 Среда

Обошлись без политиков и активистов: история одного решения для Сум (видео)

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Обошлись без политиков и активистов: история одного решения для Сум (видео)

На прошлой неделе стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своими постановлениями от 29 августа №1040 и №1041 оштрафовало ООО «Сумытеплоэнерго» за нарушение лицензионных условий и обязало компанию при ближайшем пересмотре тарифов изъять из них неиспользованные в Инвестиционной программе 2016 года средства.
После принятия Постановления НКРЭКП многие местные политики и активисты стали «предписывать» это себе в заслуги.
Сумская журналистка Елена Адаменко направила в НКРЭКУ информационный запрос по этому поводу.

Журналисты UA Суми выяснили, почему только сейчас регулятор начал наказывать лицензиата — как раз когда появились иски в суд. Из ответа Нацкомиссии следует, что отсутствуют какие-либо признаки причинно-следственной связи между вышеупомянутыми документами. Так же заявили и об отсутствии какого-либо влияния со стороны народных депутатов от Сум, мэра, а также члена политической партии «За жизнь» Александра Соколова и общественного деятеля Валерия Осадченко.
В прокуратуре Сумской области на вопрос о хронологии событий пресс-секретарь Наталья Науменко сообщила: «16 февраля направлен запрос в НКРЕКП, которым истребовано информацию о состоянии выполнения ООО« Сумытеплоэнерго »инвестиционных программ. Согласно письму от 16 марта, НКРЕКП вопрос включило в план проверки ООО «Сумытеплоэнерго». 25 апреля по НКРЕКП было направлено прокуратурой еще одно письмо с просьбой предоставить информацию о результатах проведенной проверки. Согласно полученным данным НКРЕКП, установлено невыполнение ООО «Сумытеплоэнерго» двух инвестпрограмм общей стоимостью 29 млн грн. В дальнейшем этот вопрос не выносился на заседание НКРЕКП. И учитывая такую бездеятельность государственного регулятора, прокуратурой области 26 июля в Окружной админсуд Киева предъявлен иск об обязательстве исключить из структуры тарифов необоснованные расходы в размере более 29 млн грн».
Первое заседание по этому делу состоялось 28 августа. За день до появления Постановления Нацкомиссии. Следующее слушание назначено на 2 октября.
Информация о том, что ООО «Сумытеплоэнерго» обязали исключить из тарифов лишние деньги, появилась в социальных сетях 5 сентября. В тот день о, цитирую, «тарифной победе», заявил Александр Соколов.

Комментировать сегодня он отказался. В мэрии заявили: рассчитанный на 2018 г. тариф ООО «Сумытеплоэнерго» следует урезать — до 40 гривен за квадратный метр — на сумму не выполненной инвестиционной программы.

Напечатать Письмо автору Просмотров 72 Комментариев 0

читайте также
В процессе: благоустройство на центральном рынке Сум
В процессе: благоустройство на центральном рынке Сум
03.07.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.07.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 980 Комментариев 0
Сумы поделили на рекламные зоны
Сумы поделили на рекламные зоны
23.06.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 23.06.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 176 Комментариев 0
В Сумах лето начинается на «Студяге» 3 фото
В Сумах лето начинается на «Студяге»
23.06.2017, 09:11 Новость
Панорама Панорама 23.06.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 382 Комментариев 0
В Сумах «благодарят» депутатов за разбитые маршрутки (фотофакт)
В Сумах «благодарят» депутатов за разбитые маршрутки (фотофакт)
22.06.2017, 22:16 Новость
Панорама Панорама 22.06.2017, 22:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 725 Комментариев 0
В Сумах не прекращаются баталии с газовиками (фото) 2 фото
В Сумах не прекращаются баталии с газовиками (фото)
22.06.2017, 12:28 Новость
Панорама Панорама 22.06.2017, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 313 Комментариев 0
Срок для мэра Сум
Срок для мэра Сум
22.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 22.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 071 Комментариев 0
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт) 5 фото
В Сумах всегда есть место подвигу. Коммунальному (фотофакт)
21.06.2017, 13:15 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 242 Комментариев 0
Сумскому музею выбрали директора
Сумскому музею выбрали директора
21.06.2017, 09:33 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.06.2017, 09:33 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 132 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 350 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 66 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 159 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
11.09.2017, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
Сергей Федоров к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Ой, НЕ СМЕШИТЕ лопухнутые и не делайте С МУХИ СЛОНА. О скапке в чужом глазу ВЕРЕЩАТ чтобы НЕ ЗАМЕЧАЛИ БРЕВНО ...
09.09.2017, 22:06
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII