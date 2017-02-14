Оборотень в погонах разоблачен на Сумщине (фото)

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником сектора логистики и материально-технического обеспечения Шосткинского отдела полиции неправомерной выгоды от физического лица за решение вопроса о закрытии уголовного производства.

В вторник, 7 Март 2017, милиционера, который имеет специальное звание подполковник, задержан непосредственно после получения им 1500 долларов США. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.