В начале июня на КП «Электроавтотранс» начаты работы по ремонту и обновлению помещений в цехах структурных подразделений.
Сейчас проводятся работы по полному обновлению туалетов в цехе службы подвижного состава, — сообщает пресс-служба предприятия.
Обновление в Сумах (фото)
В начале июня на КП «Электроавтотранс» начаты работы по ремонту и обновлению помещений в цехах структурных подразделений.
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