Обновление в Сумах (фото)

В начале июня на КП «Электроавтотранс» начаты работы по ремонту и обновлению помещений в цехах структурных подразделений.

Сейчас проводятся работы по полному обновлению туалетов в цехе службы подвижного состава, — сообщает пресс-служба предприятия.