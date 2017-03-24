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14.06 Среда

Обновление в Сумах (фото)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В начале июня на КП «Электроавтотранс» начаты работы по ремонту и обновлению помещений в цехах структурных подразделений.
Сейчас проводятся работы по полному обновлению туалетов в цехе службы подвижного состава, — сообщает пресс-служба предприятия.

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