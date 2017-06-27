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29.06 Четверг

Обмен информацией: гороскоп на 29 июня

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Обмен информацией: гороскоп на 29 июня

День наилучшим образом подходит для обмена информацией как в реальности, так и на виртуальных просторах. Сегодня можно принять к сведению опыт посторонних людей (это позволит избежать множества неприятностей в каждой жизненной сфере).
Овен:
Овны в этот день проявят живой интерес к посторонним проблемам. Однако человек, которому вы искренне вызоветесь помочь, будет не готов к столь откровенному вмешательству в происходящее в своей личной жизни.
Телец:
Тельцам с большим трудом будут удаваться любого рода контакты. Если есть возможность, на этот день ограничьте своё общение с коллегами по работе и с близкими людьми, а все неотложные вопросы решайте с помощью интернет-переписки.
Близнецы:
Качество работы Близнецов в этот день оставит желать лучшего. Причиной отсутствия у вас сил и возможности исправно трудиться станет катастрофический недосып, а также вчерашнее злоупотребление алкоголем.
Рак:
Раки сегодня будут подвластны мнению служебного коллектива. Вы, испытывая колоссальный энергетический подъём, откажетесь нормально трудиться, так как большинство ваших коллег решит побездельничать в отсутствие шефа.
Лев:
Львам сегодня удастся установить ряд перспективных деловых контактов. Люди, которые решат сделать инвестиции в предложенный вами проект, будут пребывать в полной уверенности, что это сотрудничество продлится долгие годы.
Дева:
Девам в этот день следует внимательно читать каждый документ, поступивший на подпись. Высока вероятность, что в этих важных бумагах будет содержаться скрытый нюанс или досадная ошибка, способная привести к непредсказуемым последствиям.
Весы:
Весы сегодня будут сильно колебаться при принятии важных решений. Отсутствие уверенности в себе станет причиной, по вине которой вы упустите возможность преуспеть или, поддавший сиюминутной панике, сделаете заведомо неверный выбор.
Скорпион:
Скорпионы смогут считать себя настоящими любимчиками Фортуны. Удача будет сопровождать каждый ваш шаг, и в момент своего полного триумфа вам закончится прокричать слова «Господи, спасибо за это счастье!».
Стрелец:
Стрельцы сегодня станут заложниками обстоятельств. Ваша вторая половинка, появившись в самый неподходящий момент, примет за флирт ваше общение с симпатичным коллегой, и этот инцидент закончится публичным скандалом.
Козерог:
Козероги в этот день будут озабочены состоянием здоровья кого-то из близких. Находясь на работе, вы не сможете сконцентрироваться на делах. Ваш начальник, увидев ваше волнение, войдёт в ситуацию и разрешит вам вернуться домой раньше срока.
Водолей:
Водолеям сегодня предстоит выступать перед малознакомой аудиторией. Вы проявите чудеса ораторского искусства, и люди, которые в первый момент очень скептично отреагируют на ваши слова, постепенно проникнутся вашей идеей.
Рыбы:
Рыбам сегодня не представится шанс отдохнуть. Сначала вы будете выполнять все прихоти своего гневного босса, а вечером с таким же пристрастием станете удовлетворять капризы младшего родственника.

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