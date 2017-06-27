Обмен информацией: гороскоп на 29 июня

День наилучшим образом подходит для обмена информацией как в реальности, так и на виртуальных просторах. Сегодня можно принять к сведению опыт посторонних людей (это позволит избежать множества неприятностей в каждой жизненной сфере).

Овен:

Овны в этот день проявят живой интерес к посторонним проблемам. Однако человек, которому вы искренне вызоветесь помочь, будет не готов к столь откровенному вмешательству в происходящее в своей личной жизни.

Телец:

Тельцам с большим трудом будут удаваться любого рода контакты. Если есть возможность, на этот день ограничьте своё общение с коллегами по работе и с близкими людьми, а все неотложные вопросы решайте с помощью интернет-переписки.

Близнецы:

Качество работы Близнецов в этот день оставит желать лучшего. Причиной отсутствия у вас сил и возможности исправно трудиться станет катастрофический недосып, а также вчерашнее злоупотребление алкоголем.

Рак:

Раки сегодня будут подвластны мнению служебного коллектива. Вы, испытывая колоссальный энергетический подъём, откажетесь нормально трудиться, так как большинство ваших коллег решит побездельничать в отсутствие шефа.

Лев:

Львам сегодня удастся установить ряд перспективных деловых контактов. Люди, которые решат сделать инвестиции в предложенный вами проект, будут пребывать в полной уверенности, что это сотрудничество продлится долгие годы.

Дева:

Девам в этот день следует внимательно читать каждый документ, поступивший на подпись. Высока вероятность, что в этих важных бумагах будет содержаться скрытый нюанс или досадная ошибка, способная привести к непредсказуемым последствиям.

Весы:

Весы сегодня будут сильно колебаться при принятии важных решений. Отсутствие уверенности в себе станет причиной, по вине которой вы упустите возможность преуспеть или, поддавший сиюминутной панике, сделаете заведомо неверный выбор.

Скорпион:

Скорпионы смогут считать себя настоящими любимчиками Фортуны. Удача будет сопровождать каждый ваш шаг, и в момент своего полного триумфа вам закончится прокричать слова «Господи, спасибо за это счастье!».

Стрелец:

Стрельцы сегодня станут заложниками обстоятельств. Ваша вторая половинка, появившись в самый неподходящий момент, примет за флирт ваше общение с симпатичным коллегой, и этот инцидент закончится публичным скандалом.

Козерог:

Козероги в этот день будут озабочены состоянием здоровья кого-то из близких. Находясь на работе, вы не сможете сконцентрироваться на делах. Ваш начальник, увидев ваше волнение, войдёт в ситуацию и разрешит вам вернуться домой раньше срока.

Водолей:

Водолеям сегодня предстоит выступать перед малознакомой аудиторией. Вы проявите чудеса ораторского искусства, и люди, которые в первый момент очень скептично отреагируют на ваши слова, постепенно проникнутся вашей идеей.

Рыбы:

Рыбам сегодня не представится шанс отдохнуть. Сначала вы будете выполнять все прихоти своего гневного босса, а вечером с таким же пристрастием станете удовлетворять капризы младшего родственника.