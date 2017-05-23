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Обкурился кальяном: отдых в Сумах закончился больницей

Вчера, 10:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Обкурился кальяном: отдых в Сумах закончился больницей

29 июля в реанимацию Пятой горбольницы в Сумах с диагнозом отравление курительными смесями госпитализирован 19-летний парень. Как выяснили медики, отравление он получил после курения кальяна в развлекательном учреждении, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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