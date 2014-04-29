Нюансы быстрых онлайн-кредитов

В последнее время все популярнее становятся кредиты онлайн. Но многие еще не знают, что это такое и чем они хороши. Давайте рассмотрим основные нюансы, которые интересуют будущих заемщиков.

Самый первый вопрос, возникающий в умах — это: кому выдаются быстрые онлайн-кредиты? Мгновенные займы могут получить граждане Украины, достигшие совершеннолетнего возраста (18 лет). Также у будущего заемщика обязательно должна быть банковская карточка.

Для получения быстрых денег нужно зарегистрироваться на сайте сервиса, предлагающего быстрые кредиты, и заполнить анкету. Причем обязательно предоставляйте точные и правдивые данные, иначе, когда обман выявится, в кредитовании вам откажут. На принятие решения о выдаче денег потребуется в среднем 15 минут, необходимых для проверки ваших данных. По крайней мере так обстоит дело с компанией по выдаче онлайн-кредитов MoneyVeo.

Если ваши данные вызывают доверие, то спустя некоторое время деньги поступят на банковскую карточку. Скорость зачисления денег зависит от скорости работы вашего банка, в котором открыта карточка. Чтобы узнать, как работает ваш банк, поинтересуйтесь в его отделении регламентом зачисления денег на банковскую карту.

Отзывы о быстрых кредитах в Украине

Стоит обращать внимания на отзывы от клиентов.

Сейчас в интернет есть независимые вервисы отзывов. Например, один из таковых популярных сайтов otzovik.com. На нем, по адресу http://otzovik.com/reviews/moneyveo_com_ua-servis_onlayn-kreditovaniya/ ведется лента отзывов о вышеупомянутом сервисе быстрых кредитов moneyveo.com.ua.

Как получить быстрый онлайн-кредит мы разобрались, а как его возвращать?

Погашение кредита

Кредит на сайте MoneyVeo можно возвращать несколькими путями:

1. Оплата карточкой: в личном кабинете, открытом на сайте выбранного вами сервиса по предоставлению кредитов онлайн, выбираете сумму оплаты, после чего нужно нажать кнопку «оплатить». Сумму, которую нужно оплатить по договору, можно узнать в личном кабинете. При желании сумма может быть выплачена заранее, что более выгодно.

2. Через терминал — очень удобный способ оплаты, занимающий несколько минут: в терминале нужно выбрать функцию «Банковские операции», в списке указать ваш сервис, ввести номер мобильного телефона, указанного в процессе регистрации и оплатить заем.

3. Банковским переводом — долг оплачивается в любом отделении банка: достаточно указать необходимые реквизиты сервиса быстрых кредитов онлайн. Например, обязательно нужно указать в назначении платежа ваши ФИО и ИНН, а также код ЗКПО, расчетный счет, МФО и др., иначе заем может не проплатиться из-за отсутствия идентификации плательщика.

Многих заемщиков волнует вопрос: можно ли возвращать долг заранее? Такие намерения приветствуются: вы меньше заплатите за пользование кредитом. При необходимости можно выплачивать онлайн заем по частям.

Как видим быстрые онлайн-кредиты — очень удобная услуга, а чтобы не переплачивать за пользование деньгами, старайтесь вернуть долг пораньше.

Процедура работы быстрых кредитов описана на примере сервиса МаниВео https://moneyveo.com.ua/.