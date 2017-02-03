Новый зам, транспорт и язык в школах Сум

Сессия Сумского горсовета 29 марта началась со скандала. Дмитрий ЛАНТУШЕНКО, как и обещал, хотел внести в повестку дня проект решения об отмене решения исполкома о введении в действие результатов транспортного конкурса. И хотя проект подготовили три фракции — БПП «Солидарность», «За Україну!» и «ВО «Свобода», в сессионном зале его поддержали лишь 13 депутатов. «Батьківщина», «Самопоміч» и «Оппозиционный блок» не дали ни одного голоса «за» и на рассмотрение он не попал. Дмитрий Лантушенко заявил, что это уже во второй раз проект, подготовленный несколькими фракциями, не попадает в повестку дня, хотя и касается всех горожан. У депутатов была возможность улучшить транспортную ситуацию, но они этого не сделали.

Несколько «нокаутов» получили педагоги Сум. Заместителем городского головы стала депутат Сумского горсовета Ольга ВОЛОШИНА. За это решение на сессии проголосовали 24 депутата. 59-летняя Ольга Волошина — директор школы №3, член фракции БПП «Солидарность». Дебаты по поводу ее кандидатуры были бурными. Кто-то кричал «Ганьба», а кто-то заявлял, что она достойна этой должности. Еще одним решением горсовет ввел ее в состав исполкома вместо председателя Сумского облсовета Владимира ТОКАРЯ, который написал заявление о выходе из состава исполкома. Ольга Волошина заявила, что намерена сосредоточиться на своей новой работе. А это означает, что она сложит депутатские полномочия и во фракции «Солидарность» появится новый депутат. И говорят, непростой.

Кроме того, депутаты поддержали проект решения «Про викладання державною мовою базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми». В Сумах было пять учебных заведений, где велось обучение в том числе и на русском. Теперь базовые дисциплины будут преподаваться исключительно на государственном языке. Автор проекта Владимир ЧЕПИК считает, что это решение облегчит жизнь украинским школьникам. За это после продолжительной дискуссии проголосовали 26 депутатов. Хотя в зале многие родители призывали их этого не делать. В голосовании не принимала участие фракция «Самопомощь». Лидер фракции Александр ЗИМЕНКО считает, что нельзя игнорировать русскоязычное население. В Сумах обучается около 25 000 учащихся. Из них примерно 2,5 тысячи обучающихся на русском языке. Депутаты предлагали внести изменения в уставы и постепенно перейти к обучению на украинском языке.

Врез

На повестке дня сессии было 149 вопросов

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Новый зам. Какие вопросы будет курировать Ольга Волошина, еще неизвестно

Инна Стасова, «Панорма» 15