Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Впервые был выделен в США в 1950 году. О симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания – в инфографике РИА Новости Украина.
Обезвредить вирус Коксаки достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода, поэтому в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Новый старый вирус (инфографика)
Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Впервые был выделен в США в 1950 году. О симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания – в инфографике РИА Новости Украина.
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