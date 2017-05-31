Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.08 Суббота

Новый старый вирус (инфографика)

Сегодня, 12:39 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Новый старый вирус (инфографика)

Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Впервые был выделен в США в 1950 году. О симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания – в инфографике РИА Новости Украина.
Обезвредить вирус Коксаки достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода, поэтому в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Напечатать Письмо автору Просмотров 22 Комментариев 0

читайте также
Дело экс-налоговиков (инфографика)
Дело экс-налоговиков (инфографика)
31.05.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 160 Комментариев 0
ТОП-5 весенних законопроектов
ТОП-5 весенних законопроектов
30.05.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 105 Комментариев 0
В Украине новые социальные стандарты и порядок начисления субсидий
В Украине новые социальные стандарты и порядок начисления субсидий
30.05.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 30.05.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 471 Комментариев 0
Суд над Януковичем: третья ходка
Суд над Януковичем: третья ходка
29.05.2017, 16:16 Новость
Панорама Панорама 29.05.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 128 Комментариев 0
Что нужно знать о получении биометрического загранпаспорта в Украине
Что нужно знать о получении биометрического загранпаспорта в Украине
29.05.2017, 08:23 Новость
Панорама Панорама 29.05.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 264 Комментариев 0
Большая игра на нервах
Большая игра на нервах
26.05.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 26.05.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 178 Комментариев 0
Кому верят украинцы (инфографика)
Кому верят украинцы (инфографика)
25.05.2017, 17:30 Новость
Панорама Панорама 25.05.2017, 17:30 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 123 Комментариев 1
Макрон против Ле Пен
Макрон против Ле Пен
19.05.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 131 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 244 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 312 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
последние комментарии
Albatross NORD к материалу
В Сумах троллейбуса нет
Никогда у них не будет достаточно водителей троллейбусов! 12-часовый рабочий день, низкая зарплата + СКОТСКОЕ отношение руководства! Могу дать интересное интервью ...
Сегодня, 08:11
Наталья1234567 к материалу
В Сумах по Интернету можно записаться к педиатру
очень удобно. не надо с утра ехать брать талон, дома можно записаться к любому специалисту, если надо можно распечатать талон, ...
Вчера, 20:01
Alex11 к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
Shafa отличныйй ресурс. Также можно посмотреть цены в интернет магазине одежды и обуви Shopping Mall http://shoppingmall.com.ua
Вчера, 02:11
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII