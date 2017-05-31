Новый старый вирус (инфографика)

Вирусы Коксаки — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Впервые был выделен в США в 1950 году. О симптомах, последствиях и профилактике этого заболевания – в инфографике РИА Новости Украина.

Обезвредить вирус Коксаки достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода, поэтому в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.