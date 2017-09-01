Cквер у дома № 81Б по ул. Ковпака построен в рамках общественного (партиципаторного) бюджета. Здесь уже установлены лавочки, фонари, обустроены дорожки. Рядом находится футбольное поле с искусственным покрытием. Как сообщил Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, вскоре неподалеку появится еще одна площадка для занятий спортом.
Новый сквер в Сумах (фото)
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