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Новый сквер в Сумах (фото)

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Cквер у дома № 81Б по ул. Ковпака построен в рамках общественного (партиципаторного) бюджета. Здесь уже установлены лавочки, фонари, обустроены дорожки. Рядом находится футбольное поле с искусственным покрытием. Как сообщил Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, вскоре неподалеку появится еще одна площадка для занятий спортом.

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