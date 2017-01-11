Новый молочный кооператив появится на Сумщине

На Сумщине в Роменском районе будет создан кооператив по заготовке и переработке молока. Как сообщает пресс-служба Сумской ОГА со ссылкой на главу Роменской РДА, Валерия БИЛОХУ, в создании нового кооператива активно участие примет ЧП «Рось». Данное предприятие является одним из крупнейших молочных предприятий Сумской области, специализирующимися на изготовлении сыров и сухих молочных продуктов. Во владении предприятия находятся несколько филиалов в разных районах области. Согласно плану, разработанному предприятием и Роменской райгосадминистрацией, Роменский молочный комбинат передаст новому кооперативу холодильное оборудование, сообщает agriacta