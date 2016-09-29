Новый год: сколько будут отдыхать украинцы

Новый год и Рождество выпадают на выходные дни, поэтому праздники перенесут на 2 и 9 января.

Выходные на Новый год и Рождество в 2017 году в Украине не будут длительными и непрерывными, но вместе с субботами и воскресеньями в целом в январе украинцы будут отдыхать 11 дней, — сообщает Корреспондент.

Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, официальными выходными в январе 2017 г. будут 1 января и 7 января. Но поскольку Новый год-2017 выпадает на воскресенье, а Рождество — на субботу, то официальные выходные переносятся на будние дни. То есть, дополнительными выходными днями станут 2 января (понедельник) и 9 января (понедельник).

Таким образом, январь станет лидером по количеству выходных и праздников. Украинцы смогут отдохнуть с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года включительно, затем будут работать с 3 января по 6 января включительно. Дальше опять будет отдых — с 7 по 9 января 2017 года. Уже 10 января — рабочий день.

Календарь выходных дней и праздников на январь 2017 года:

Полный трудовой график с выходными и праздниками на 2017 год опубликован на сайте Минсоцполитики. В соответствии со статьей 73 КЗоТ в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях установлены праздничные и нерабочие дни:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

16 апреля — Пасха (Пасха);

1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

4 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины.

Согласно законодательству, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому, как сообщается, по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2017 году:

выходной день в воскресенье 1 января должен быть перенесен на понедельник 2 января,

выходной день в субботу 7 января — на понедельник 9 января,

выходной день в воскресенье 16 апреля — на понедельник 17 апреля,

выходной день в воскресенье 4 июня — на понедельник 5 июня,

выходной день в субботу 14 октября — на понедельник 16 октября.