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Новый год: сколько будут отдыхать украинцы

Сегодня, 12:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Новый год: сколько будут отдыхать украинцы

Новый год и Рождество выпадают на выходные дни, поэтому праздники перенесут на 2 и 9 января.
Выходные на Новый год и Рождество в 2017 году в Украине не будут длительными и непрерывными, но вместе с субботами и воскресеньями в целом в январе украинцы будут отдыхать 11 дней, — сообщает Корреспондент.
Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, официальными выходными в январе 2017 г. будут 1 января и 7 января. Но поскольку Новый год-2017 выпадает на воскресенье, а Рождество — на субботу, то официальные выходные переносятся на будние дни. То есть, дополнительными выходными днями станут 2 января (понедельник) и 9 января (понедельник).
Таким образом, январь станет лидером по количеству выходных и праздников. Украинцы смогут отдохнуть с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года включительно, затем будут работать с 3 января по 6 января включительно. Дальше опять будет отдых — с 7 по 9 января 2017 года. Уже 10 января — рабочий день.
Календарь выходных дней и праздников на январь 2017 года:

Полный трудовой график с выходными и праздниками на 2017 год опубликован на сайте Минсоцполитики. В соответствии со статьей 73 КЗоТ в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях установлены праздничные и нерабочие дни:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
16 апреля — Пасха (Пасха);
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
4 июня — Троица;
28 июня — День Конституции Украины;
24 августа — День независимости Украины;
14 октября — День защитника Украины.
Согласно законодательству, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Поэтому, как сообщается, по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2017 году:
выходной день в воскресенье 1 января должен быть перенесен на понедельник 2 января,
выходной день в субботу 7 января — на понедельник 9 января,
выходной день в воскресенье 16 апреля — на понедельник 17 апреля,
выходной день в воскресенье 4 июня — на понедельник 5 июня,
выходной день в субботу 14 октября — на понедельник 16 октября.

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