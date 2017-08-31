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Новшества в Сумах: светофоры раздора или пытки завыванием (фото, видео)

Вчера, 11:32 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

При содействии местной власти для людей с инвалидностью по зрению 18-19 октября в Сумах заработали озвученные светофоры на тех перекрестках, которыми чаще всего пользуются люди этой категории. Этой новостью в фейсбуке поделился
Konstantin Moskalenko и выложил видео.


А вот жители спального микрорайона от нововведения не в восторге.
Жители близлежащих домов по ул. Харьковской уже третий день, по их утверждению, просыпаются в холодном поту и с головной болью. Звук от светофора с 6 утра и до 23:00 они сравнивают с пыткой «каплей воды». Завывание и монотонный звук их преследует, не смотря на закрытые окна. Как будет летом при открытых они даже представить бояться. Некоторые отчаянные головы грозят «разбомбить» светофоры. «Мы понимаем, что людям с инвалидностью такие светофоры нужны. Но нужно думать и о тех, кто живет рядом. Здесь тоже дети, пенсионеры и не совсем здоровые люди, которые хотят спокойно жить. Может, нужно подкорректировать время. Вряд ли в расположенное неподалеку управление соцзащиты кто-то приходит в 6 утра или 9 вечера», — рассказала сумчанка Ирина Павловна.
Она, кстати, вспомнила о том, что в Европе есть светофоры со звуком, который включается при необходимости: подходит незрячий человек, нажимает кнопку и переходит дорогу и в это время есть звук. Все остальное время тихо. И жители спальных микрорайонов не страдают от постоянного звука.

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