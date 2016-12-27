Новшества 2017-го: полезно знать

В канун новогодних праздников народные избранники приняли ряд законов, которые повлияют на жизнь жителей Украины и государства в целом.

Самым главным событием уходящего года стало принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2017 г. В год Петуха особое внимание уделили повышению социальных стандартов и обороноспособности. Не забыли о сфере здравоохранения, образования, культуры. Парламентарии сделали акцент на агропромышленном комплексе, инфраструктуре и децентрализации.

Рост зарплат

Минимальную зарплату с 1 января 2017 г. повысили в два раза – до 3,2 тыс. грн. Вырастут зарплаты отдельных категорий бюджетников. По словам народных избранников, врач, к примеру, будет получать на 36% больше, учитель – на 49,6% (плюс различные доплаты). Зарплата спасателей будет минимум 5 тыс. грн.

Прожиточный минимум будут повышать постепенно: с 1 января – 1544 грн., с 1 мая – 1624 грн., с 1 декабря – 1,7 тыс. грн.

Удар по карману

Согласно принятому бюджету Украины, Верховная Рада увеличила ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, а на крепленые и игристые вина – на 12%. Для натуральных вин налоговая ставка остается без изменений. При этом следует ожидать, что специфическая ставка акциза на табачные изделия вырастет на 40%.

Так, с 1 января 2017-го цена вырастет на все, начиная от пива и «слабоалкоголки» и заканчивая водкой и элитным алкоголем.

Что касается водки, то акциз с 105,8 грн. за литр чистого спирта поднимется до 126,96 грн. Это значит, что себестоимость бутылки водки объёмом 0,5 л возрастёт на 5 грн. Слабоалкогольные напитки тоже будут недешевыми. Для них акциз повысится с 211,6 грн. за литр чистого спирта до 236,97 грн. Это означает, что себестоимость бутылки напитка объёмом 330 мл и крепостью 10 градусов вырастет приблизительно на 1 грн. Пиво подорожает на 2,78 грн./л, игристые вина — на 11,65 грн./л, крепленые вина прибавят в цене 8,02 грн./л.

Автомобилистам с дизельным двигателем придется следить за километражем более тщательно, ведь акциз на дизтопливо поднимется с 95 до 125,5 евро за 1000 л.

Согласно подсчетам, потребительская инфляция по итогам 2017 г. составит 8,1%, но эксперты утверждают, что это далеко не предел.

Государство увеличит дотации

Украинские аграрии получат дотации в размере 1% от производимой ими продукции в течение 5 лет. Примечательно, что такой модели в Украине до сих пор не было. В 2017 г. поддержка составит 5,5 млрд грн.

«Укравтодор» на ремонт дорог получит 29,2 млрд грн. Таможенный эксперимент по направлению 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространят на все области.

Игра словами и другие нововведения

Параллельно с бюджетом Украины ВР приняла ряд важных документов. Так, нардепы приняли закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который по сути заменит Высший совет юстиции, последний из которых потеряет свои полномочия. С 2017-го новый орган будет, к примеру, вносить представление о назначении судьи на должность, принимать решение об ее освобождении, давать согласие на задержание и т. д.

Кроме того, ВР одобрила создание финполиции вместо налоговой полиции. По идее, этот орган заработает в 2017-м, о чем неоднократно говорили власти. Также нардепы поддержали запуск единого реестра НДС. Теперь заявления на бюджетное возмещение налога будут вестись публично, что позволит возмещать НДС автоматически.

С легкой руки парламентариев в Украине будет создано и экспортно-кредитное агентство, которое, по мнению властей, позволит в ближайшие годы увеличить объемы нашего экспорта.

Не забыли о себе любимых

Все для народа — это, конечно, хорошо, но всеми любимые избранники не забыли и о себе. По сравнению с нынешним годом расходы на содержание высших властных структур в 2017 г. увеличится вдвое. На содержание правительства выделили 746,7 млн грн. вместо 322,4 млн грн. На 63% выросли расходы Администрации Президента, а нардепам добавили 20%, в деньгах это тоже немало — 185 млн грн.

Глава ассоциации «Укрводка» Владимир ОСТАПЮК:

«Очередное повышение акцизов приведёт к повышению розничных цен на водку на 8–10 грн. Это, в свою очередь, потянет за собой рост теневого рынка крепких напитков».

Согласно госбюджету, доходная часть предполагает поступления в сумме 721,4 млрд грн., на расходы уйдет 790,4 млрд грн., при этом дефицит бюджета составит 77,5 млрд грн.

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Дебет и кредит. В принятом Верховной Радой бюджете Украины на 2017 год расходы значительно превышают прогнозированный доход

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Шокирующие акцизы. Прогнозируемые цены на алкоголь и табачные изделия застявят украинцев задуматься о здоровом образе жизни

Александр Панченко, «Панорама» №1