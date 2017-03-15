Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)

На днях премьер-министр Владимир Гройсман назвал пока еще не принятый проект пенсионной реформы самой масштабной реформой за всю независимую историю Украины. «Слово и Дело» решило показать, как нововведение коснется начисления трудового стажа граждан Украины.

При начислении пенсий трудовой стаж будет состоять из двух частей: стаж согласно данным трудовых книжек – до 1 июля 2000 года, и по системе персонифицированного учета общеобязательного пенсионного страхования – после. И первый, и второй будут иметь абсолютно идентичное значение для процесса начисления пенсий.

Сам необходимый трудовой стаж, который сегодня составляет 15 лет, уже со следующего года начнет неуклонно расти. В 2018-м он составит 25 лет, в 2023-м – 30 лет, в 2028-м – 35 лет для людей, выходящих на пенсию по возрасту (60 лет).

В случае, если человеку на момент выхода на пенсию по возрасту не хватает трудового стажа, он сможет его у государства докупить (буквально). 1 год стажа будет стоить 16896 грн, 2 года – 33792 грн, 3 – 50688 грн, 5 – 84480 грн. Те же, кто не будет иметь необходимого стажа для получения пенсии и не смогут его докупить, будут получать от государства небольшую материальную помощь в размере 949 грн.