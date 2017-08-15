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Новоселье на Ковпака в Сумах (фото)

Вчера, 16:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сегодня в Сумах в 10-этажной новостройке на улице Ковпака получили квартиры 80 семей военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Сегодня сдается в эксплуатацию первая часть жилья — 10-этажный дом на 80 квартир — по 40 однокомнатных и двухкомнатных. Общая площадь квартир составляет почти 5486 кв. м. на общую сумму около 38,3 млн грн. Уже начато строительство второй части жилья, также 10-этажного дома на 80 квартир (40 двухкомнатных и 40 трехкомнатных), строительство которого планируется завершить к концу следующего года.
В новом доме квартиры получили военнослужащие управления отряда, отдела пограничной службы «Юнаковка» и 12 военнослужащих запаса. При этом 48 пограничников, получивших жилье, являются участниками антитеррористической операции на востоке нашей страны.
«Мы вручаем ключи от 80 квартир. В этом году Государственной пограничной службе на жилье было выделено 200 млн грн. Нам удалось заложить 11 объектов, 5 из которых будет завершены в этом году. Кроме этих 80-ти, мы еще планируем сдать более 200 квартир в разных уголках нашей страны. Мы будем заботиться о благосостоянии пограничников, ветеранов и членов их семей», — сказал Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, — сообщает Госпогранслужба Украины.

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