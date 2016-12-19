Новогодние гуляния закончились уголовной ответственностью

1 января, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Харьковской.

На месте происшествия заявитель, которым оказался охранник одного из развлекательных заведений, пояснил, что увидел компанию парней, которые нарушали общественный порядок. Когда охранник сделал им замечание, в ответ один из парней достал предмет, похожий на нож, и начал им размахивать.

Услышав, что работники заведения вызывают полицию, молодежь бросилась наутек. Впоследствии, охранникам удалось задержать юношу, который вероятно имел при себе нож.

Патрульные, которые оперативно прибыли на место происшествия, во время поверхностной проверки обнаружили у него кожаный чехол, в котором находился нож.

Полицейские доставили 16-летнего парня в Сумское отделение полиции и сообщили о инциденте его родителям.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.