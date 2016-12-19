Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.01 Пятница

Новогодние гуляния закончились уголовной ответственностью

Сегодня, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Новогодние гуляния закончились уголовной ответственностью

1 января, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Харьковской.
На месте происшествия заявитель, которым оказался охранник одного из развлекательных заведений, пояснил, что увидел компанию парней, которые нарушали общественный порядок. Когда охранник сделал им замечание, в ответ один из парней достал предмет, похожий на нож, и начал им размахивать.
Услышав, что работники заведения вызывают полицию, молодежь бросилась наутек. Впоследствии, охранникам удалось задержать юношу, который вероятно имел при себе нож.
Патрульные, которые оперативно прибыли на место происшествия, во время поверхностной проверки обнаружили у него кожаный чехол, в котором находился нож.
Полицейские доставили 16-летнего парня в Сумское отделение полиции и сообщили о инциденте его родителям.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

Напечатать Письмо автору Просмотров 81 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине снова горят авто
На Сумщине снова горят авто
19.12.2016, 12:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.12.2016, 12:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 210 Комментариев 0
На Сумщине зафиксированы первые случаи обморожения
На Сумщине зафиксированы первые случаи обморожения
16.12.2016, 17:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.12.2016, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
На Сумщине жизнью не дорожат
На Сумщине жизнью не дорожат
09.11.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.11.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 149 Комментариев 0
Опасное чаепитие на Сумщине
Опасное чаепитие на Сумщине
08.11.2016, 17:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.11.2016, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 307 Комментариев 0
На Сумщине мужчина попал под комбайн
На Сумщине мужчина попал под комбайн
08.11.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.11.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 328 Комментариев 0
В Сумах повесился мужчина
В Сумах повесился мужчина
23.09.2016, 11:03 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.09.2016, 11:03 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 565 Комментариев 0
На Сумщине иномарка вылетела в кювет
На Сумщине иномарка вылетела в кювет
22.09.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.09.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 172 Комментариев 0
На Сумщине комбайн попал в ДТП
На Сумщине комбайн попал в ДТП
21.09.2016, 11:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.09.2016, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 258 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
Вчера, 17:55
admin admin Вчера, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 170 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Микроволновая печь: вред или польза
Вчера, 19:36
admin admin Вчера, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
Borman3303 к материалу
Антигололедные реагенты
Современные средства против наледи эффективно действуют в сложнейших погодных условиях. Принцип их действия основывается на снижении температуры таяния снега и ...
Вчера, 09:21
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
http://tvgid.ua/serial/38187/shtuchki/
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII