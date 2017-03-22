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Новое производство в Сумах почти готово (фото)

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В четверг 25 мая депутаты Сумского горсовета посетили строящийся в Сумах завод. Как сообщил депутат Дмитрий НАТАЛУХА, новострой готов на 95%, на нем будет создано 300 рабочих мест.
«Сегодня выдался хороший день. Состоялась встреча на новом заводе GualaPack, который построен на 95% в конце Курского проспекта. Экскурсию проводил акционер Владимир Заец. Ну что можно сказать? Лучше увидеть собственными глазами. К сожалению, в цехах фотосъемка запрещена. Приятно, что на строительстве и монтажных работах задействованы сумские компании. Это принципиальная позиция Владимира Зайца. Налоги должны оставаться в городе. Будет создано 300 рабочих мест. Завод будет производить упаковку для детского питания и питания для домашних животных. Кстати текучесть кадров на работающих заводах среди офисных работников составляет 0.01%, а рабочих 0.05%. Устроиться на работу почти невозможно. У кого отсутствует высшее образование шансы вообще отсутствуют. Доплата за то, что вы не курите 40грн / мес. Изучаете английский язык-получайте доплату. Средняя з / п в цехе 11-12тис. В цехах стерильно. Энергосбережению уделяется очень много внимания. Все тепло в процессе жизнедеятельности нового завода будет использоваться повторно. В перспективе строительство Екозавод. Отдельный разговор о с / х направление группы. Владимир Заец считает это направление перспективным, поэтому уже в обойме группы GualaPack три агрофирмы в Конотопе, Сумском, Краснопольском районе. Конечная цель- создание предприятия по переработке молока и продажа на экспорт сухого молока. В заключение история о мостовую, которой выложена территория. Она с Черкассы. Только там предприятие смогло выполнить тех.вимогы GualaPack к качеству. Но, изготовленная и возложена на территории «Технологии» сумским предпринимателем пару лет назад, — уже разрушается. Все посочувствовали предпринимателю, который сейчас за собственные деньги меняет и перекладывает брусчатку», — написал депутат на своей странице в фейсбуке.

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