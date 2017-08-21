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Новий директор Сумської обласної філармонії про себе і про філармонію

Сегодня, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Новий директор Сумської обласної філармонії про себе і про філармонію

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Новий директор Сумської обласної філармонії Олександр ДАНИЛЕНКО розповів про себе і про філармонію.
R: Розкажіть про себе, про свій шлях до посади директора філармонії.
О. Д.: Народився я у славному козацькому місті Ромни у 1958 році. Була школа, музична школа, музичне училище по класу баяна. Працював у Липовій Долині диригентом і викладачем оркестру народних інструментів, художнім керівником у сільгосптехнікумі у Ромнах. З 2001 чи з 2002 року — не пам’ятаю — заступник директора філармонії. Взагалі в Сумській обласній філармонії працюю з 1988 року. Був начальником служби обладнання у Троїцькому соборі. Там певний час, якщо пам’єте, був органний зал — як підрозділ філармонії. Відповідав за приміщення, за забезпечення всих заходів, які там відбувались. Моє призначення було пов’язане з тим, що у 1989 році в соборі було відкрито органний зал. До 2007 року я там працював. Але религійна громада була проти того, щоб у православному храмі знаходився інструмент, який православній церкві непритаманний, вони взагалі були проти проведення концертів і будь-яких заходів в приміщенні собору. На трубах інструменту вивішувались плакати “Спаси и сохрани”. Ми зрозуміли, що органу там не бути.
R: Це привід для відчаю?
О. Д.: Уявіть собі, ні! Погане вийшло на краще. В той час, коли Сумщиною керував Павло Качур, людина, на мою думку, дуже патріотична і свідома, було прийнято рішення про перенесення органу до залу філармонії. Врешті-решт ми врятували інструмент. Одночасно було зроблено капремонт всієї будови філармонії і реконструйовано зал. Мені довелося спілкуватися з чеськими майстрами з фірми, яка виготовила цей орган. Серед них був один, який встановлював інструмент ще в Троїцькому соборі, а тепер приїхав знову, коли довелось переносити орган. Я і Олександр Желудков, соліст філармонії, спілкуючись з чеськими майстрами, беручи участь в перенесенні інструмента, його встановленні — набули кваліфікацію майстрів-настроювачів.
R: Чи був для Вас, як для директора, корисним попередній досвід?
О. Д.: В минулі роки в Києві відбувалися так звані творчі звіти областей. І тричі я був призначений директором звіту Сумщини. Тоді ми проводили по місяцю в Києві, і я мав змогу познайомитися з усіма творчими колективами Сумщини, тобто знав, що є в області гарного, професійного. Програма звітів була різноманітна — від рушників, снопів і паляниць до сучасної музики. Але я долучився до музикального життя всієї області, знав, що є в кожному районі.
R: З якими викликами і проблемами Ви зіштовхнулись на посаді директора?
О. Д.: Першим своїм завданням я вважав збагачення репертуару, здобуття різноманітності. І не тільки в збільшенні кількості колективів. У нас були і є кілька базових, відомих творчих колективів, але трапилось так, що з нами погодився працювати ансамбль «Араміс» під керівниицтвом Володимира ПРИХОЖАЯ. Ми надали приміщення, апаратуру. Тобто вони вже працюють на нашій базі. Хлопців було важко переконати працювати з філармонією — вони звикли гастролювати по всьому світу, але врешті-решт погодилися. Наразі «Араміс» — колектив філармонії. Думаю, що це на користь їм і нам. Орест КОВАЛЬ, відома в Сумах і не тільки тут людина, погодився працювати в філармонії. Поки що на півставки, настроювачем органу. Він дуже кваліфікований майстер. Та ще погодився давати концерти. Є в нас нові солісти — наприклад, трубач Олександр ЯЩЕНКО, який готує концерти з органом, вокалістка Валерія ДІДОРЕНКО разом з коцертмейстерм Ольгою КОГУТ, солістка Лариса МУХІНА разом з концертмейстером Оленою АНТОНЕЦЬ. Вони будуть гастролювати в Китаї, зараз в нас вже навчаються китайські студенти. Повернувся до нас квартет саксофоністів, я не пам’ятаю, скільки в них було складів, але вони повернулись і будуть брати участь у програмах філармонії. Тобто кожного дня — нові можливості, звідти — нові ідеї. Будемо жити!
Олексій Сікорський, «Панорама» №40

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