Нове явище в Україні: хто такі приватні виконавці?

На жаль, зараз довіра до системи виконання судових рішень з боку громадян дуже низька, оскільки навіть наявність довгоочікуваного виконавчого листа, отриманого після тривалого і затратного судового процесу, не гарантує того, що судове рішення буде виконано і стягувач отримає свою компенсацію

Про місце приватного виконавця в системі виконання судових рішень говорили учасники конференції, організованої Центром комерційного права разом з Міністерством юстиції України у Харкові. Участь у заході взяли представники банківської спільноти, адвокати, експерти з виконавчого провадження, юристи, а також приватні виконавці з Латвії та Грузії.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2016 р. набув чинності Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а також викладено у новій редакції Закон України «Про виконавче провадження». Очікуємо, що вже в новому, 2017 році почнуть свою діяльність приватні виконавці. Їхня поява повинна сприяти підвищенню рівня виконаних судових рішень, що позитивно вплине не лише на судову систему, але й на бізнес-клімат усієї країни.

Хто ж зможе стати приватним виконавця? На цю посаду може претендувати громадянин України, що має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, стаж роботи в сфері права від двох років, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит. Поява приватних виконавців суттєво зменшить навантаження державних виконавців, оскільки громадяни зможуть самостійно вирішувати, до кого їм звернутися за допомогою для виконання судового рішення.

Учасники конференції спростували інформацію про те, що приватні виконавці матимуть право виселяти з квартир та за невеликі борги відбирати житло. Також було розвінчано міфи про те, що приватні виконавці будуть схильні до корупції, а усі їхні дії будуть безкарними.

Насправді приватні виконавці мають чіткі повноваження на виконання судових рішень, усі їхні дії регламентовано Законом, тому за будь-яке порушення вони нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність. Крім того, у випадку вчинення неправомірних дій приватний виконавець несе особисту майнову відповідальність і ризикує назавжди втратити ділову репутацію та право на професію. Контролювати діяльність цих нових гравців юридичного поля буде Міністерство юстиції України та Асоціація приватних виконавців України.

Поки що суспільство подекуди з насторогою ставиться до нової професії приватного виконавця. Але, щоб зрозуміти безпідставність цих побоювань, варто провести аналогію з появою приватних нотаріусів, яким громадськість спочатку також неохоче довіряла, звикнувши стояти в чергах та розраховувати лише на представників державної установи. Проте зараз навіть найконсервативніші особи згодні з доцільністю створення саме приватного сервісу. Перевага приватних виконавців буде не лише у швидкості надання послуг, а й у якості обслуговування. До того ж з’явиться конкуренція, а це, як відомо, завжди сприяє розвитку та процвітанню. Але, головне, поява приватних виконавців та зміни, які запроваджуються у сфері примусового виконання судових рішень, є невід’ємною частиною судової реформи. А це саме те, чого очікує наша держава та її громадяни останні роки.

Олександр Пересадько, «Панорама» №1/53