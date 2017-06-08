Нормативы для субсидий сократили

В мае Кабинет министров сократил нормативы на отопление, а в конце прошлой недели – и на газ. Нововведения вступят в силу только с началом отопительного сезона – в октябре этого года. К слову, украинские власти в меморандуме с МВФ взяли на себя обязательство пересматривать нормативы потребления коммунальных услуг, — сообщает Сегодня. Субсидия покрывает коммуналку только в пределах этих норм, за все «лишнее» нужно платить самостоятельно. Как неоднократно заявляли украинские чиновники: действующие в Украине нормативы слишком завышены. Чем ниже нормативы, тем меньше государство тратит на субсидии и тем экономнее должны потреблять украинцы.

КАК СОКРАТИЛИ НОРМАТИВЫ

НА ОТОПЛЕНИЕ:

С 5.5 до 5 кубов газа на квадратный метр

С 65 до 51 кВт*час электроэнергии (если электрическое отопление)

С 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление)

НА ГАЗ:

Если есть только газовая плита:

С 4,4 до 3,3 кубометра газа на человека

Если есть газовая плита и нет горячей воды:

С 7,1 до 5,4 кубометра на человека

Если есть и газовая плита, и газовый водонагреватель:

С 14 до 10,5 кубометра на человека

Как будут считать доход при начислении субсидии:

На будущий отопительный сезон – доход с января по июнь 2017-го

На неотопительный сезон в 2018 году – доход с июля по декабрь 2017-го