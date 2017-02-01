Ночной тариф и транспорт по-новому в Сумах

С 22:00 до 6:00 перевозчики на шести маршрутах в Сумах могут ездить по ночному тарифу, который составит 4 грн. Маршрутки будут ехать по свободному графику, согласованному с отделом логистики. Таково решение исполкома, которое касается маршрутов №8 «Василевка-Тополянская», №11 «Тепличный-Тепличный», №25 «Добровольная-Интернационалистов», №26 «Центр-40-я подстанция», №53 «Добровольная-Аэропорт» и №60 «В. Песчаное-Интернационалистов».

Решение принято и обнародовано исполкомом 7 марта. Это — один из пунктов решения об утверждении результатов скандального транспортного конкурса, принятого в «рабочем порядке» (его подписали 12 членов исполкома).

В договорах с перевозчиками хотят оговорить ежегодное обновление транспорта и установление GPS. Рекомендации в решении исполкома есть, а вот будут ли они выполняться – вопрос.

Отдел транспорта должен разработать Программу развития городского пассажирского транспорта до 2020 г., организовать исследование мобильности и миграции горожан и внести изменения в транспортную схему.

Победители транспортного конкурса таковы: