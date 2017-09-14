Ночное столкновение в Сумах

На Покровской площади 24-летний водитель автомобиля Газель не убедился в безопасности во время выполнения маневра и совершил столкновение с транспортным средством ГАЗ. После ДТП водитель Газель покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

Получив приметы пропавшего авто патрульные начали его поиски и через некоторое время остановили разыскиваемый автомобиль на улице Холодногорской. Транспортное средство имело механические повреждения, а водитель признаки алкогольного опьянения, хотя сам он свою причастность к ДТП отрицал. Другой водитель узнал исчезнувшее авто, ведь записал его номера. Освидетельствование зафиксировало у него 1,89 промилле алкоголя, что более чем 9 раз превышало допустимую норму.

Инспекторы составили на руководителя три административных протокола: 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.