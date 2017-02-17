Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»

Судья о ситуации и профессии

Председатель Сумского окружного административного суда Николай ШАПОВАЛ – человек непубличный. Он возглавляет структуру, которая призвана защитить гражданина от произвола и бездействия органов власти разного уровня. По собственному утверждению, у него нет опыта публичности — это его первое интервью.

r: Чем занимаются административные суды?

Николай Шаповал: Административная юстиция возникла давно. Это требование Европейского союза. Она призвана защитить от действий субъектов властных полномочий (государственных органов, у которых есть для этого мощный аппарат) человека, гражданина, организации и юридические лица, которые не являются субъектами властных полномочий.

У истоков этой работы стоял судья Верховного суда Владимир СТЕФАНЮК. Его идею воплотил в жизнь Александр ПАСЕНЮК — первый председатель Высшего административного суда. Его заслуга в том, что административные суды были созданы в каждой области по принципу хозяйственных судов. Наш суд зарегистрирован 15 мая 2008 г., а начал рассматривать дела с 11 февраля 2009 г. У нас молодой талантливый дружный коллектив, который способен решать любые задачи. Меня радует молодежь своей незаангажированностью к старым подходам в юриспруденции и судопроизводству. Она работает с вдохновением и энтузиазмом,, и нам многому можно у нее научиться.

r: Сколько человек в штате?

Н.Ш.: 77 человек в штате.

r: Этого хватает?

Н.Ш.: Сегодня хватает. С 1 сентября 2015 г. введены новые ставки судебного сбора, которые только увеличиваются и не предоставлено достаточное финансирование субъектам властных полномочий — налоговой инспекции, управлению Пенсионного фонда и другим органам, которые к нам обращаются. Хотя проблемы по взысканию для Пенсионного фонда колоссальные. Они тут пострадали. Сейчас ПФ освобожден от уплаты судебного сбора. В законодательстве изменилось администрирование единого социального взноса: это переложили на плечи налоговой инспекции. Они не успевают с этими исками обращаться. И у нас немного уменьшилась нагрузка в 2016 г. А вообще, у нас ежегодно рассматривается около 10 тыс. дел.

r: О чем эти дела?

Н.Ш.: Налоговые дела, дела о взыскании задолженности по единому социальному взносу, раньше по сбору в Пенсионный фонд, в фонды социального страхования. Много дел было по фондам гарантирования вкладов физических лиц. Были дела, связанные с зарплатой сотрудников аппаратов судов. Разная практика с госрегистраторами. Много было реформирований, дошли до того, что госрегистратор в сельсоветах стал выполнять функции органов местного самоуправления. С одной стороны, ближе к людям, а с другой — попробуй научи такое количество регистраторов правильному ведению госреестра и пониманию тонкостей юриспруденции.

Показатели работы у нас неплохие. От общего рассматриваемого в апелляционной инстанции отменяется только 5%, имеем до 30% отмененных решений с учетом вышестоящих кассационных инстанций – Высшего административного суда и Верховного суда Украины.

r: Выходили ли с какими то законодательными инициативами?

Н.Ш.: Мы обращаемся в соответствующие органы с предложениями, но никто нас не слышит. В Сумах юридическую практику не составляют, ее составляют в Киеве и Харькове.

r: Сколько лет вы работаете судьей?

Н.Ш.: С марта 1994 г.

r: Было ли какое-то запомнившееся дело?

Н.Ш.: Был судьей районного суда, и много дел запомнилось. Там специфика другая — приходят люди с наболевшим. Иногда бывает, что украдут и незначительную сумму — 100 грн., а для человека это последнее.

r: Сложно столько лет постоянно сталкиваться с человеческими проблемами?

Н.Ш.: А кто не сталкивается?! На каждой работе есть свои нюансы и сложности.

r: Исходя из вашего опыта, что считаете для судьи самым главным?

Н.Ш. Знания и человечность. Всякое бывает. Одну черту или обстоятельство сложно выделить. Жизнь складывается из деталей. Важно суметь изложить свое мнение, письменно переубедить вышестоящие инстанции, чтобы тебя там поняли, а главное, чтобы тебя понял обратившийся в суд человек. Почему решили так, а не иначе. Надо писать просто, полно и так, чтобы все законодательные тонкости поняли не юристы.

Людей не интересует наша ежедневная работа, для них важны амплитуды. Иногда и из-за мелочного дела под судом могут появиться шины. Сколько такого было. В западных областях даже архивы уничтожены.

У нас появилось нововведение, которое мы «позычили» в Винницком аппеляционном административном суде.

С 1 января в обязательном порядке все дела, которые приходят к нам, сканируем. Сейчас можно с ними знакомиться в электронном виде. Даже по электронной почте, если человек должным образом зарегистрировался на сайте как сторона в деле. Это упростит взаимодействие и избавит от проблем, если, не дай бог, дело при пересылке потеряется. У нас, помню, был один такой случай, а в судах Донецкой, Луганской областей и Крыма много такого. Спасибо нашим специалистам, которые обеспечивают электронную систему деловодства.

Рад, что все наши сотрудники стараются и любят свою работу.

Инна Стасова, «Панорама» №8