Невыездные: на Сумщине намерены бороться против маразма железнодорожников

В субботу в Конотопе намечена акция, цель которой привлечь внимание к невозможности горожан выехать в некоторых направлениях из-за запрета посадки/высадки пассажиров на этой станции. Эксперт по железнодорожному транспорту, конотопчанин Дмитрий ВЛАСЕНКО написал на своей странице в фейсбук:

«Ось і терпець увірвався. Громада нашого козацького міста не може «переварити» залізничний маразм. Депутати міськради ще раз прийняли рішення щодо звернення до вищих посадових осіб з цього питання. Спілка учасників бойових дій та АТО направила відкритий лист Президенту (на світлині).

Як мені стало відомо, 4 ЛЮТОГО, У СУБОТУ, ОБ 11.00, НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ ПЛОЩІ МІСТА (біля залізничного вокзалу) відбудеться акція протесту (та збір підписів) проти свавілля Укрзалізниці.

Для тих, хто не в курсі. з 1 жовтня 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» заборонила продаж квитків та посадку\висадку пасажирів на потяги №23/24 Москва-Одеса, №55/56-89/90 Москва-Хмельницький/Жмеринка, №5/6 Москва-Київ, з групою причепних вагонів Москва-Чернігів. Внаслідок чого втрачене сполучення з Одесою, Черніговом, населеними пунктами Одеської, Хмельницької, Вінницької областей. Потяги мають зупинку, їх перевіряє митниця, а сісти в них після перевірки вже не можна. Це є абсолютний маразм….

Вимоги громади:

1. Скасування злочинного наказу ПАТ «Укрзалізниця» ЦЛ №1600 від 29.08.2016 року, яким заборонена посадка/висадка пасажирів на потяги № 6/5 Київ — Москва, № 24/23 Одеса — Москва та № 55/90-89/55 Хмельницький/ Жмеринка – Москва.

2. Притягнення до відповідальності тих, хто прийняв це «виважене» (з їх точки зору) рішення та підписантів цього наказу….

P.S. Зараз модно відкривати різного роду YOUTUBE-канали. Ми теж відкриємо, з назвою «Передай «привіт» Укрзалізниці»»..