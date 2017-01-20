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02.03 Четверг

Невозможного нет: гороскоп на 2 марта

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Невозможного нет: гороскоп на 2 марта

Стоит призвать на помощь своё природное обаяние и харизму. В процессе общения с окружающими людьми в этот день можно добиться многого — и приобрести новых друзей, и наладить связи, необходимые для продвижения своей карьеры.
Овен:
Овнам сегодня следует строго придерживаться распорядка дня, составленного накануне. Если вы откажетесь от незапланированных «перекуров» и не будете разменивать своё внимание по мелочам, этот день пройдёт для вас очень продуктивно.
Телец:
Сегодняшний день для Тельцов наиболее благоприятен в сфере шопинга и покупок. Всё, что вы захотите приобрести, вы сможете купить по привлекательной цене и с огромной выгодой для своего семейного бюджета.
Близнецы:
Близнецы не испытают и доли сомнений в собственной неотразимости. Пока над вами главенствует подобное настроение, вы сможете вернуть привязанность любимого человека или завести целый ряд новых интересных знакомств.
Рак:
Ракам сегодня предстоит заняться систематизацией ранее набранного материала. В попытках разложить по полочкам, что из услышанного правда, а что нет, вам следует сохранять непредвзятое отношение к информации, иначе вы рискуете окончательно запутаться.
Лев:
Львам сегодня очень важно иметь возле себя человека, который несмотря ни на что не теряет присутствие духа. Только благодаря его всесторонней поддержке вам удастся выдержать этот очень напряжённый день с максимальным психологическим комфортом.
Дева:
У Дев состоится очень серьёзный разговор с вышестоящим руководством. В ходе этой беседы вам удастся решить довольно важный вопрос (вы наконец сможете узнать наверняка, по каким причинам ваш карьерный рост временно приостановлен).
Весы:
Весам сегодня удастся добиться успеха во время важных переговоров. Приложив много стараний, проявив дипломатичность и такт, вы сможете доказать враждебно настроенным собеседникам состоятельность своей блестящей идеи.
Скорпион:
Скорпионам предстоит малоинтересная работа с документацией. Однако и в этом скучном мероприятии вы сможете отыскать огромный плюс (одной рукой вы будете заниматься бумагами, а другой — вести виртуальную переписку).
Стрелец:
Стрельцам сегодняшний день доставит массу ярких эмоций. Избыток впечатлений, которые вы получите в процессе короткой поездки, приведёт вас к тому, что вы окажетесь во власти лёгкого стресса и отправитесь спать раньше обычного.
Козерог:
У Козерогов этот день пройдёт по чёткому сценарию — дом, работа, семья. Вы избежите каких-либо тревог, неприятностей и волнений, но именно отсутствие ярких событий вызовет в вашей душе сильное раздражение.
Водолей:
Все усилия Водолеев сегодня будут направлены на сферу личных отношений. Вы предпримите ряд активных мер, чтобы симпатичный вам человек наконец заметил ваше внимание и ответил взаимностью.
Рыбы:
Рыбам не стоит в этот день демонстрировать слишком эмоциональное отношение к происходящему. Если вам всё-таки удастся сохранить спокойствие, это будет очень дальновидный шаг (окружающим пока не следует знать о том, что вы думаете на самом деле).

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