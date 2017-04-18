Неудачный разворот с последствиями в Сумах (фото, видео)

16 мая около 10 часов на ул. Степана Бандеры в Сумах случилась ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Lanos, во время разворота с крайней правой полосы не предоставил преимущества в движении транспортному средству Skoda, после чего между ними произошло столкновение.

В результате ДТП 57-летний водитель автомобиля ЗАЗ Lanos и 41-летний пассажир Skoda получили телесные повреждения с которыми были госпитализированы в больницу.

Сейчас все обстоятельства выясняет следствие, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.