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Неудачный разворот с последствиями в Сумах (фото, видео)

Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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16 мая около 10 часов на ул. Степана Бандеры в Сумах случилась ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ Lanos, во время разворота с крайней правой полосы не предоставил преимущества в движении транспортному средству Skoda, после чего между ними произошло столкновение.
В результате ДТП 57-летний водитель автомобиля ЗАЗ Lanos и 41-летний пассажир Skoda получили телесные повреждения с которыми были госпитализированы в больницу.
Сейчас все обстоятельства выясняет следствие, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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