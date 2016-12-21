Неудачное падение на Сумщине

16 января в Конотопскую ЦРБ с травмами доставлен 45-летний местный житель. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка и алкогольное опьянение. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, травмы мужчина получил дома, упав по собственной неосторожности.

По данным полиции, по состоянию на 16 января на территории Сумской области произошло 6 несчастных случаев, из-за которых 4 человека умерли (в прошлом году на эту же дату – 4 с 1 смертью).