16 января в Конотопскую ЦРБ с травмами доставлен 45-летний местный житель. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка и алкогольное опьянение. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, травмы мужчина получил дома, упав по собственной неосторожности.
По данным полиции, по состоянию на 16 января на территории Сумской области произошло 6 несчастных случаев, из-за которых 4 человека умерли (в прошлом году на эту же дату – 4 с 1 смертью).
Неудачное падение на Сумщине
Сегодня, 10:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
16 января в Конотопскую ЦРБ с травмами доставлен 45-летний местный житель. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка и алкогольное опьянение. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, травмы мужчина получил дома, упав по собственной неосторожности.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
21.12.2016, 10:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 21.12.2016, 10:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 486 Комментариев 0 Поддержали 0
20.12.2016, 10:13 Новость
Ирина Власова Подписаться 20.12.2016, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 146 Комментариев 0 Поддержали 0
19.12.2016, 12:09 Новость
Ирина Власова Подписаться 19.12.2016, 12:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 215 Комментариев 0 Поддержали 0
28.11.2016, 11:06 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.11.2016, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 288 Комментариев 0 Поддержали 0
21.11.2016, 16:02 Новость
Панорама Подписаться 21.11.2016, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 241 Комментариев 0 Поддержали 0
03.11.2016, 11:07 Новость
Ирина Власова Подписаться 03.11.2016, 11:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 163 Комментариев 0 Поддержали 0
02.11.2016, 16:16 Новость
Панорама Подписаться 02.11.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 224 Комментариев 0 Поддержали 0
16.09.2016, 16:11 Новость
Панорама Подписаться 16.09.2016, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 203 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 227 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 18:39
admin Подписаться 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0 Поддержали 0
29.12.2016, 16:05
admin Подписаться 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.Вчера, 12:24
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...Вчера, 12:19