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Неудачное падение на Сумщине

Сегодня, 10:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Неудачное падение на Сумщине

16 января в Конотопскую ЦРБ с травмами доставлен 45-летний местный житель. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану затылка и алкогольное опьянение. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, травмы мужчина получил дома, упав по собственной неосторожности.
По данным полиции, по состоянию на 16 января на территории Сумской области произошло 6 несчастных случаев, из-за которых 4 человека умерли (в прошлом году на эту же дату – 4 с 1 смертью).

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