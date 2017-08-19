11 октября в 10:00 на ул. Маяковского в Ромнах 52-летний водитель автомобиля Opel Kadett наехал на 62-летнего пешехода. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой ноги госпитализирован в неврологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Неудачно приземлился: ДТП на Сумщине
Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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