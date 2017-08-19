Неудачно приземлился: ДТП на Сумщине

11 октября в 10:00 на ул. Маяковского в Ромнах 52-летний водитель автомобиля Opel Kadett наехал на 62-летнего пешехода. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой ноги госпитализирован в неврологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.