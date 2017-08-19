Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.10 Пятница

Неудачно приземлился: ДТП на Сумщине

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Неудачно приземлился: ДТП на Сумщине

11 октября в 10:00 на ул. Маяковского в Ромнах 52-летний водитель автомобиля Opel Kadett наехал на 62-летнего пешехода. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой ноги госпитализирован в неврологию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 91 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине двое полезли в петлю
На Сумщине двое полезли в петлю
19.08.2017, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 290 Комментариев 1
Три за день: суициды на Сумщине
Три за день: суициды на Сумщине
18.08.2017, 07:37 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 18.08.2017, 07:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 502 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: обгон с последствиями
ДТП на Сумщине: обгон с последствиями
17.08.2017, 13:03 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 13:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 393 Комментариев 0
Смертельная разборка на Сумщине
Смертельная разборка на Сумщине
17.08.2017, 10:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 10:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 530 Комментариев 0
Смерть на дороге: лобовое столкновение на Сумщине
Смерть на дороге: лобовое столкновение на Сумщине
17.08.2017, 09:42 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 09:42 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 584 Комментариев 0
На Сумщине стена убила мужчину
На Сумщине стена убила мужчину
16.08.2017, 14:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.08.2017, 14:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 907 Комментариев 0
На Сумщине УАЗ упал в карьер
На Сумщине УАЗ упал в карьер
16.08.2017, 12:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.08.2017, 12:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 369 Комментариев 0
Смерть на дороге: нетипичное ДТП на Сумщине
Смерть на дороге: нетипичное ДТП на Сумщине
16.08.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 640 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 481 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
последние комментарии
Sakshi Mirchandani Mirchandani к материалу
Время путешествовать: все на север!
Welcome to VIP Mumbai Escorts, where you can discover thoroughly pick the sexiest and most engaging free escorts in all ...
Сегодня, 14:50
Juhi Parmar Parmar к материалу
Действуйте логично: гороскоп на 12 октября
Hello guys! I am Juhi Parmar and I am one of the most Beautiful model escorts in Mumbai offering my ...
Вчера, 14:49
Тарас Груз к материалу
Шкафы-купе в прихожую
Красивая и недорогая коллекция https://mebel-24.com.ua/shkafu-kupe/ с быстрыми сроками.
07.10.2017, 17:25
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII