Неубиваемая Чешка в Сумах

Ренессанс зоны отдыха и природного объекта осуществим и осуществляется

Негатив стал привычен как мрачный прогноз на будущую жизнь. Ругаем все вокруг, ругаем предметно, опираясь на факты. И правильно делаем, потому что нельзя воспринимать действительность через розовые очки. Но видеть хорошее не то чтобы разучились, а как-то отвыкли. А оно, позитивное, тоже присутствует в нашем городе, соседствуя с мегатоннами всякой гадости. Кто хочет фактического обоснования — айда на Чешку. Мы там всматрвались в реальность, стараясь быть беспристрастными, в прошлое воскресенье, 28 мая.

Озеро на месте, а обстановка вокруг положительно преобразилась по сравнению с тем, что здесь было два-три года назад. Во-первых, вместо восставшего перпендикулярно асфальта появилась вполне приличная дорожка, вымощенная плиткой. Озеро теперь можно обойти вокруг, чего раньше не было, — мешали ямы и утопающая в лужах тропа. Разве это не важно, вдумайтесь?! Еще «за царя Гороха» вдоль круговой дорожки были установлены фонари, от которых в той же глубокой древности остались только мертвые бетонные столбы. Освещение восстанавливают. Люди говорят, что приезжала машина с подъемником, что-то налаживали. Можно было бы узнать точнее, что именно начали делать и когда сделают, но это отдельная тема. Говорим о Чешке вообще, как о ценнейшем объекте, принадлежащем всем сумчанам. Спасибо тем, кто наладит освещение, за нормальную дорожку — тоже спасибо, но, наверное, уже кому-то другому. И много еще всяких «спасиб» хотят сказать сумчане, с которыми мы общались. Было опасение, что весь берег бует занят т. н. «домиками отдохновения». Ну вы поняли — мангалы, шашлыки, газ-квас на полудикой природе в диком исполнении. Так вот, домиков стало меньше или их сконцентрировали на отдельном пространстве. Кстати, наблюдали мы за их эксплуатацией в День пограничника. Пристойно вели себя представители этого привилегированного рода войск. По крайней мере, с детьми рядом пройти было не стыдно. Зато кроме домиков нашлось место для множества других полезных вещей — аттракционов для детей, спортивных площадок, стадион заработал, а неподалеку — целый комплекс тренажеров, где можно качать мышцы, выравнивать позвоночник, омолаживаться или отодвигать старость.

Особо — о санитарном состоянии. Загаженность мест отдыха стала модной темой, но вдруг мы заметили, что она начала терять актуальность, пусть бы и продолжала. Оказывается, достаточно вместо двух мусорных контейнеров на всю Чешку установить их штук двадцать — мы точно не считали, но они видны на каждом шагу — и возможно чудо. Берег стал потрясающе чище, чем был пару лет назад. «Париж гораздо записяннее нашей Чешки!» — оценила ситуацию одна дама, недавно прибывшая «из Европ». Более того, мы с удивлением обнаружили объекты с непонятной заурядному сумчанину надписью «собача вбиральня». Та же дама пояснила, что так в нормальном мире везде — одел перчаточки и убрал из-под собачки в специальный контейнер. И зверей любить можно, и людей не напрягать. У нас, там, правда, пока только сугубо человеческий мусор. Кстати, о живности. Ближе к Харьковской — заросли камыша, которые многих цивилизованных сумчан раздражали: «Ну шо це таке, як у селі!» Это в центре города сохранена уникальная автономная экосистема, как объясняли нам биологи. Кто там только не живет — утки с утятами, чайки с чайчатами, выдры, ондатры, бобры. Кое-кого из перечисленных удалось встретить, поприветствовать и даже сфотографировать. Первозданное гармонично сосуществует с рукотворным в самом центре города. Приезжие восхищены, а мы только начинаем понимать.

Врез

Все мы вместе с Чешкой — чудом сохранившаяся автономная экосистема. Давайте учиться себя любить и беречь

Фото автора

1.Самокатопробегом! Дорожка — прекрасная трасса для велосипедистов, бегунов трусцой и вот таких юных спортсменов

2.Тренажеры. Детвора воспринимает из как просто качели-карусели, а на самом деле сюда приходят потренироваться и папы-мамы, и бабушки-дедушки

3.Экосистема. Чайки отлично чувствуют себя рядом с многоэтажками. А вообще здесь много обитателей, которые считают Чешку своей территорией

Алексей Сикорский, «Панорама» №23