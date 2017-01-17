Нет львовскому мусору на Сумщине

Постоянная комиссия областного совета по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства дала отрицательный ответ на обращение мера г. Львов о предоставлении временной помощи в захоронении части твердых бытовых отходов на территории Сумской области.

Временно и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Петр Кондров отметил, что мусорная проблема, к сожалению, не менее актуальна для Сумщины. Только в 2016-м году собрано 744 тысячи 800 куб. м твердых бытовых отходов 18 мусорных полигонов области занимают 270 га земли. Ресурс полигонов на грани исчерпания. Наиболее остро этот вопрос встает в Конотопе, Сумах; почти катострофическая ситуация в Ромнах, где 12 января текущего года закончился срок эксплуатации земельного участка. В Сумах он истекает 24 июля.

Проблемы с вывозом мусора являются насущными для всей Украины. «Почему бы тогда Садовом не забрать наш мусор? Почему Сумщина должна превращаться в экологически загрязненный регион? С таким бюджетом, как во Львове, уже давно можно построить мусороперерабатывающий завод. И не один», — подчеркнул председатель комиссии Сергей Демеха

По итогам заседания депутаты отказали в обращении: возможности помочь львовянам нет, — сообщает пресс-служба Сумского облсовета.