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Нет львовскому мусору на Сумщине

Сегодня, 15:19 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Нет львовскому мусору на Сумщине

Постоянная комиссия областного совета по вопросам земельных и водных ресурсов, использование недр, экологии, окружающей среды и лесного хозяйства дала отрицательный ответ на обращение мера г. Львов о предоставлении временной помощи в захоронении части твердых бытовых отходов на территории Сумской области.
Временно и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Петр Кондров отметил, что мусорная проблема, к сожалению, не менее актуальна для Сумщины. Только в 2016-м году собрано 744 тысячи 800 куб. м твердых бытовых отходов 18 мусорных полигонов области занимают 270 га земли. Ресурс полигонов на грани исчерпания. Наиболее остро этот вопрос встает в Конотопе, Сумах; почти катострофическая ситуация в Ромнах, где 12 января текущего года закончился срок эксплуатации земельного участка. В Сумах он истекает 24 июля.
Проблемы с вывозом мусора являются насущными для всей Украины. «Почему бы тогда Садовом не забрать наш мусор? Почему Сумщина должна превращаться в экологически загрязненный регион? С таким бюджетом, как во Львове, уже давно можно построить мусороперерабатывающий завод. И не один», — подчеркнул председатель комиссии Сергей Демеха
По итогам заседания депутаты отказали в обращении: возможности помочь львовянам нет, — сообщает пресс-служба Сумского облсовета.

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