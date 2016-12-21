Непростые люди на Сумщине

Новое руководство облсовета озвучило планы на КП и стабильное большинство

На сессии 2 декабря Сумской областной совет обновил свое руководство. Не успели улечься страсти в сессионном зале, как уже в понедельник 5 декабря новый председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ встретился с журналистами. По его словам, непросто было депутатов «убедить все поставить с головы на ноги», но большинство здравомыслящих людей переизбрали председателя. Что ожидается? Уже назначены новые помощники – Валентина ШАПОВАЛ и представитель партии «Возрождение» Валерий ТОЛБАТОВ. Он уже поручил подчиненным выполнить решение суда по восстановлении в должности главного редактора «Сумщины» Сергея МОШИ, но намерен встретиться с коллективом.

«Думаю, будем работать стабильно, четко. Не думаю, что какие-то скандалы… разве что наигранные смогут мешать. Все вопросы до того, как выйти на сессию, будут прорабатываться в комиссиях, президиуме…Много вопросов по работе коммунальных предприятий. Со своими помощниками, заместителями будем смотреть, как улучшить их работу. Может, какое-то надо подтянуть, может какое надо убрать как ненужное», — заявил Владимир Токарь. По его словам, депутатов выбрали люди, поэтому они должны работать на людей и область и забыть о политике. В дальнейшем депутаты будут «ругаться и кусаться, но этого никто не увидит».

Резонанс

После того как информация о новых помощниках Владимира Токаря появилась в СМИ, депутат Сумского областного совета от ВО «Батьківщина», председатель городской организации «Батьківщина молодая» Игорь ГАННЕНКО выложил в фейсбуке фото заявления об исключении из числа советников с комментарием: «Написал заявление о выходе из числа советников новоизбранного председателя Сумского областного совета и сдал удостоверение. Думаю, что он найдет лучшего советника по вопросам молодежной политики, из бывших» молодых регионов » например».

Копейка к копейке

Что задекларировали новоназначенные руководители областного парламента, мы узнали из деклараций, обнародованных на сайте Сумского областного совета.

Совокупный доход семьи нового председателя Сумского областного совета Владимира ТОКАРЯ за прошлый год составил более 1,7 млн грн. Владимир Токарь задекларировал 984 584 грн., его жена – 764 240 грн.(в том числе 750 893 грн. – доход от отчуждения имущества, 13 347 грн. – страховые выплаты).

Зарплата Владимира Токаря составила 34 584 грн., 950 тыс. грн. — доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества. Ему принадлежат три земельных участка площадью 1000, 634 и 566 кв. м и два жилых дома площадью 403,5 и 344,3 кв. м и другое имущество площадью 261,6 кв. м.

Семье принадлежит другое недвижимое имущество площадью 73,6 кв. м и Mercedes-Benz GL 350 2014 г. в.

Напомним, отправленный досрочно в отставку с должности председателя Сумского областного совета Семен Салатенко задекларировал 74 159 тыс. грн. доходов по итогам 2015 г.

Представительница Радикальной партии Олега Ляшко Татьяна ГОЛОВКО до августа была советником городского головы г. Ромны, потом состояла на учете в центре занятости. По итогам 2015 г. она задекларировала 75 224 грн. доходов (все — зарплата), члены ее семьи – муж и дочь – 50 424 грн., в том числе 39 416 грн. – зарплата, 11 008 грн. – доход от передачи в аренду имущества.

Татьяне Головко принадлежит квартира площадью 48,2 кв. м и автомобиль Mitsubishi Outlander 2004 г. в. Семье – земельный участок площадью 232000 кв. м, легковой автомобиль ВАЗ 2121 1979 г. выпуска и грузовой автомобиль ГАЗ 32213 2003 г. в.

«Не думайте, что я сюда рвался сильно… Если кто-то думает, что я надел корону на голову — и все…Это величайшая ответственность. Тем более с моим характером… Принципиально для меня то дело, которое взял».

Владимир Токарь

Инна Стасова, «Панорама» №51