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Непростые люди на Сумщине

21.12.2016, 14:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика Регион: Сумы
Панорама Панорама
Непростые люди на Сумщине

Новое руководство облсовета озвучило планы на КП и стабильное большинство

На сессии 2 декабря Сумской областной совет обновил свое руководство. Не успели улечься страсти в сессионном зале, как уже в понедельник 5 декабря новый председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ встретился с журналистами. По его словам, непросто было депутатов «убедить все поставить с головы на ноги», но большинство здравомыслящих людей переизбрали председателя. Что ожидается? Уже назначены новые помощники – Валентина ШАПОВАЛ и представитель партии «Возрождение» Валерий ТОЛБАТОВ. Он уже поручил подчиненным выполнить решение суда по восстановлении в должности главного редактора «Сумщины» Сергея МОШИ, но намерен встретиться с коллективом.
«Думаю, будем работать стабильно, четко. Не думаю, что какие-то скандалы… разве что наигранные смогут мешать. Все вопросы до того, как выйти на сессию, будут прорабатываться в комиссиях, президиуме…Много вопросов по работе коммунальных предприятий. Со своими помощниками, заместителями будем смотреть, как улучшить их работу. Может, какое-то надо подтянуть, может какое надо убрать как ненужное», — заявил Владимир Токарь. По его словам, депутатов выбрали люди, поэтому они должны работать на людей и область и забыть о политике. В дальнейшем депутаты будут «ругаться и кусаться, но этого никто не увидит».
Резонанс
После того как информация о новых помощниках Владимира Токаря появилась в СМИ, депутат Сумского областного совета от ВО «Батьківщина», председатель городской организации «Батьківщина молодая» Игорь ГАННЕНКО выложил в фейсбуке фото заявления об исключении из числа советников с комментарием: «Написал заявление о выходе из числа советников новоизбранного председателя Сумского областного совета и сдал удостоверение. Думаю, что он найдет лучшего советника по вопросам молодежной политики, из бывших» молодых регионов » например».
Копейка к копейке
Что задекларировали новоназначенные руководители областного парламента, мы узнали из деклараций, обнародованных на сайте Сумского областного совета.
Совокупный доход семьи нового председателя Сумского областного совета Владимира ТОКАРЯ за прошлый год составил более 1,7 млн грн. Владимир Токарь задекларировал 984 584 грн., его жена – 764 240 грн.(в том числе 750 893 грн. – доход от отчуждения имущества, 13 347 грн. – страховые выплаты).
Зарплата Владимира Токаря составила 34 584 грн., 950 тыс. грн. — доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества. Ему принадлежат три земельных участка площадью 1000, 634 и 566 кв. м и два жилых дома площадью 403,5 и 344,3 кв. м и другое имущество площадью 261,6 кв. м.
Семье принадлежит другое недвижимое имущество площадью 73,6 кв. м и Mercedes-Benz GL 350 2014 г. в.
Напомним, отправленный досрочно в отставку с должности председателя Сумского областного совета Семен Салатенко задекларировал 74 159 тыс. грн. доходов по итогам 2015 г.
Представительница Радикальной партии Олега Ляшко Татьяна ГОЛОВКО до августа была советником городского головы г. Ромны, потом состояла на учете в центре занятости. По итогам 2015 г. она задекларировала 75 224 грн. доходов (все — зарплата), члены ее семьи – муж и дочь – 50 424 грн., в том числе 39 416 грн. – зарплата, 11 008 грн. – доход от передачи в аренду имущества.
Татьяне Головко принадлежит квартира площадью 48,2 кв. м и автомобиль Mitsubishi Outlander 2004 г. в. Семье – земельный участок площадью 232000 кв. м, легковой автомобиль ВАЗ 2121 1979 г. выпуска и грузовой автомобиль ГАЗ 32213 2003 г. в.

«Не думайте, что я сюда рвался сильно… Если кто-то думает, что я надел корону на голову — и все…Это величайшая ответственность. Тем более с моим характером… Принципиально для меня то дело, которое взял».
Владимир Токарь

Инна Стасова, «Панорама» №51

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | 21.12.2016, 22:48

    Банда у власти готовится к возможным выборам в Верховну Зраду, расставляя ШЕСТЁРОК Януковича по важным местам. Интересно сколько ещё ЛОПУХающиеся будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО РАЗВОРОВЫВАЮТ и ВАЛЯТ Украину.
    Это сам народ виноват что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а за ЛЖИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ воров, коррупционеров и уголовников — вот и жуют ЛАПШУ С УШЕЙ. Для этого МАРОДЁРЫ у власти сделали ВСЁ чтобы в новой полиции был ОДИН новый полицейский из ПЯТИ, а ЧЕТЫРЕ старых МЕНТА (САБОТИРУЯ ВСЕ действия Саакашвили и его команды, которая вывела Грузию на ПЕРЕДОВЫЕ позиции в МИРЕ) для СОХРАНЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА при их власти и их ЖИЗНИ ПО НОВОМУ. А чтоб народ ОТВЛЕЧЬ от жувания НОВЫХ ГНИЛЫХ сухарей при ЖИЗНИ ПО НОВОМУ этой БАНДЫ МАРОДЁРОВ, их Пшонко-Луценко КРУТИТ БЕСКОНЕЧНЫЙ МЫЛЬНЫЙ сериал (как Санта-Барбара) о НЕУЛОВИМОМ и НЕНАКАЗУЕМОМ Януковиче, которого они СПЕЦИАЛЬНО ВЫПУСТИЛИ (как сказал сам Аваков в феврале 2014г. — у людей память то КОРОТКАЯ) чтоб потом ВОЗГЛАВИТЬ его ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ и зажить ПО НОВОМУ. Ведь уже ТРИ ГОДА 95% ИСПОЛНИТЕЛЕЙ воровских схем БЕЗНАКАЗАННО ПРОДОЛЖАЮТ ВОРОВАТЬ у народа для НЫНЕШНИХ временщиков у «власти». Так же делал и Путин для своих ЛОПУХающихся.
    Кто ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2.
    Когда эта БАНДА почувствовала приближение их КОНЦА и приближение возможности попадания ЗА РЕШЁТКУ, то вспомнила о повышении зарплат рабочим (а не только себе ДАРМОЕДАМ) и о другой ЛАПШЕ, которую ВЕШАЛИ на выборах. Сладкими обещаниями о двойном НЕРЕАЛЬНОМ повышении мин.зарплаты когда-то в будущем БАНДА Порошенко-Яценюка пытается УСПОКОИТЬ народ чтобы он не снёс этих МАРОДЁРОВ-чинуш, узнав из их деклараций (после 1.11.16г.) как они ЖИРУЮТ (подымая МНОГОКРАТНО СЕБЕ зарплату) и сколько этот КОРРУПЦИОННЫЙ МУСОР НАКРАЛ с Бюджета и на лоббистских ВЗЯТКАХ, СДИРАЯ ПОСЛЕДНЮЮ ШКУРУ с народа. Поэтому Потрошенко и задерживал со своей БАНДОЙ подачу декларации, пихая «законы», уменьшающие борьбу с коррупцией. Резкое повышение мин.зарплаты РАСКРУТИТ ИНФЛЯЦИЮ, приведя к новому ОБНИЩАНИЮ народа и ДОБЪЁТ экономику –значит будут оттягивать.БАНДУ ГЕТЬ!!! 14.04.16г. КОНТРреволюция янучар, возглавляемая потрошенко-яйценюковскими МАРОДЁРАМИ, РАЗМНОЖАЮЩИМИ КОРРУПЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕВАНШ, СПЕЦИАЛЬНО НАРУШИВ Конституцию (ст.6, 19, 83, п.9 ст.106) для «назначения» НЕЛИГИТИМНОГО кабмина Гройсмана (коалиции НЕТ или есть с членами БАНДЫ Януковича). Эти падонки ВНОВЬ восстановили БЕСПРЕДЕЛ Януковича к Законам. Смерти «Небесной СОТНИ» и тысяч солдат помножены на НОЛЬ МАРОДЁРАМИ у власти.
    Как там ОФШОРЫ Порошенко поживают, что открыл он ПОСЛЕ избрания, как и его шестёрок в «кабмине» Гройсмана?! Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, продолжая покупать за госденьги через СВОИ фирмы (как януковский Бойко НЕФТЕвышки) оборудование в 1,5 раза дороже за рубежом (поднимая чужую экономику и заваливая украинскую), а не загружать наши предприятия заказами. 841 страница ведомостей получения ВЗЯТОК (на 2,5 млрд.$) от ПРУ Януковича ПРОЧИСТИТ мозги ленивцам думать головой и напрягать память на выборах, увидев в ней фамилии МАРОДЁРОВ у власти. «Порошенко ХУЖЕ Януковича» сказал Шабунин (возглавляет ОБЩЕСТВЕННУЮ АНТИкоррупционную организацию) в передаче «Левый берег» – наконец ДОШЛО, а то ранее надеялись на что-то.
    Иуда Ющенко говорил, чтобы ПОБОРОТЬ коррупцию надо ОТДЕЛИТЬ бизнес от власти, а его КУМ Порошенко делает всё НАОБОРОТ, начав с себя НАРУШАТЬ Законы ещё c 1999г., продолжив в 2005г. и РАЗОШЁЛСЯ по полной сейчас. Послушав этих МАРОДЁРОВ у власти, получается, что одно это ВОРЬЁ является проукраинским, а ВСЕ недовольные ими и ВЕСЬ народ – это АГЕНТЫ КРЕМЛЯ.
    Эта порошенки-яценюки показали себя на всю Украину как рекетиры-воры ещё в 2005г., РАЗВАЛИВ демократич. коалицию – 70% народа это ЗАБЫЛИ (как и БАНДИТИЗМ Януковича до 2005г. забыли на выборах 2010г., РАЗВЕРНУВ Украину с РАЗВИТИЯ в сторону ДЕГРАДАЦИИ). Еще в марте 2014г. для ЛЕНИВЫХ политологи МНОГОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ что в «Ударе» и у «Солидарности» Порошенко НАИБОЛЬШЕЕ количество перебежчиков из януковской шайки УГОЛОВНИКОВ-ВОРОВ.
    Это на выборах НЕ ДОШЛО до 70% украинцев (хоть предупреждал НЕ РАЗ и не один год), которые НЕ УМЕЮТ судить по РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ и потом, как и ранее рассказывают, что им ХРЕНОВО жить. Эти 70% ЛЕНИВЦЕВ и собирателей ЛАПШИ НА УШАХ вместо человека, УВЕЛИЧИВШЕГО на 70% доход Бюджета за полгода в 2005г., выбрали ВОРОВ, которые этому всячески мешали, ОБВОРОВЫВАЯ Бюджет – теперь это больное ВОРЬЁ и ХАПАЕТ по полной («живуть по новому»), РАЗВАЛИВАЯ экономику и РАЗРУШАЯ Украину с правопорядком в ней, стремясь к своей ДИКТАТУРЕ. Точно также восток в 2010г. вместо премьера, СПАСШЕГО их от замерзания (фантастически развернув транспортировку газа с запада на восток страны) зимой 2009г., выбрал УГОЛОВНИКА, помогавшего Путину, который ОТКЛЮЧАЛ газ – в итоге БЕСПРЕДЕЛ Хунты Януковича и ВОЙНА («почую кожного» кого ще не обокрал). Только при приходе к власти Тимошенко (кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук – не проФФеСор) с 90-х годов экономика начинала 3 раза РАСТИ (и даже после мирового кризиса, ЛЖИВО списанного на её), при остальных тормозила и ПАДАЛА – для ленящихся собирать ИСТИННЫЕ результаты. При непроведении сейчас ВНЕОЧЕРЕДНЫХ выборов Президента наступят НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ и она не успеет спасти экономику (олигархи с Путиным ОБНАГЛЕЮТ) – ЗАУЧИТЕ эти СЛОВА чтобы потом не жалеть как «луганДон» с Крымом что НЕ ОБРАЩАЛИ на них внимания.
    «В Порошенко народ Украины выбрал ВСЁ то, ПРОТИВ чего ВЫСТУПАЛ МАЙДАН» — сказал ведущий ток-шоу «Чёрноё зеркало» Киселёв на «Интере» 30.05.14г.. И он на 100% ПРАВ. Эта порошенковско-яценюковская БЕЗГРАМОТНАЯ лицемерная СВОРА лживых МАРОДЁРОВ, связанная с Януковской БАНДОЙ и ВОЗГЛАВИВШАЯ эту пирамиду, ПОМОГАЕТ Путину ВАЛИТЬ экономику Украины и ПРИКРЫВАЯСЬ войной пытаются ПОБОЛЬШЕ набрать кредитов (которые НАРОДУ ОТРАБАТЫВАТЬ) чтоб их РАЗВОРОВАТЬ, РАЗМНОЖАЯ КОРРУПЦИЮ — о чём уже НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ эту СВОРУ посол США и др.. Эта шайка «Блока ПОДЛОГО Порошенка» и Яценюка, возглавившего «антиНародный Фронт» олигархов против народа Украины, ПОСТОЯННО НЕ ВЫПОЛНЯЮТ и ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ Законы, СПОНСИРУЯ БАНДУ «луганДона» через СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ документы. Потрошенко как УЧЕНИК Януковича и ЗАЛОЖНИК Путина (через фабрику в России как и Янукович через участие в КГБ), прошедший «обучение» по ВОРОВСТВУ и ВРАНЬЮ в БАНДЕ-кабмине Януковича для потрошения Бюджета, делает ВСЁ чтоб стать ОЛИГАРХОМ (а народ ЧЕРНЬЮ – как говорил Янукович) путём ПРОДОЛЖЕНИЯ дела «учителя», ВОЗГЛАВИВ бывшее януковское ворьё, КРЫШУЯ ВСЮ их (и свою) БАНДУ и НАРУШАВШИХ Законы «судей» чтобы ШАНТАЖИРУЯ ихними «подвигами» заставлять принимать им НЕЗАКОННЫЕ и УГОДНЫЕ ему решения, пытаясь пропихивать в Конституцию ДИКТАТОРСКИЕ возможности через РУЧНОЕ управление януковским ЛЖИВЫМ «конституционным судом» и ВЫПУСКАТЬ титушек-УГОЛОВНИКОВ с МЕНТАМИ, раздававшими им автоматы для расстрела людей (планируя что ПРИГОДЯТСЯ ему), ЗАПРЕЩАЯ СВОБОДУ СЛОВА на независимых каналах «3S.tv» (ПАДОНКИ у власти включили БЕСПРЕДЕЛ и требовали «штраф» ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем ХУНТА Януковича с канала «TVI»), «112.ua» под разными БРЕДОВЫМИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ причинами ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ему служб (ВСЁ как при Януковиче и Кучме). Самодовольный экономический ПЕНЬ ЯценюкоГройсман успешно ПРОДОЛЖАЕТ дело вора Азарова, крышуя ВОРОВСТВО (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАССОВОГО ВОРОВСТВА Бюджета старой и НОВОЙ «властью» ОЗВУЧЕНО руководителем ФИНИНСПЕКЦИИ Украины Гордиенко и ОФОРМЛЕНО актами, которые ПРЯЧЕТ нынешняя «власть») и ОЛИГАРХОВ с РАЗВОРОВЫВАНИЕМ ОГРОМНЫХ сумм с ОБОРОННЫХ средств на ПОДДЕЛКАХ по ЗАВЫШЕННЫМ в разы ценам. Аваков методами Захарченко-Януковича успешно садит НЕУГОДНЫХ и НЕВИНОВНЫХ, крышуя ВОРЬЁ (и своё что КАЧАЕТ ГАЗ с УКРАИНСКИХ недр – вот почему мы и платим за газ на 30% БОЛЬШЕ чем за импортный, а должны в 3 раза меньше). Прокуратура ПороШокина (назначает Порошенко) крышует януковское и олигархическое ВОРЬЁ, пихая за решотку НЕУГОДНЫХ и ПАТРИОТОВ (раскрывающих КОРРУПЦИЮ и КОНТРОБАНДНЫЕ схемы ВЕРХУШКИ «власти»), опасаясь ВОЗМЕЗДИЯ за МАРОДЁРСТВО, ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ доказательства и ПРЯЧЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УБИЙСТВ на Майдане. МАРОДЁРЫ у власти ПРОДОЛЖАЮТ действовать методами БАНД Януковича и Кучмы. В результате — ВЗРЫВЫ в офисах партий «Свободы» и «Батькивщины» и авто Парасюка чтоб не мешали КРАСТЬ. Полный САБОТАЖ и ВРЕДИТЕЛЬСТВО реформам Саакашвили, препятствующего РАЗВОРОВЫВАНИЮ , приХватизации Одесского Припортового Завода и разгоняющего КОРРУПЦИОНЕРОВ от власти. Давно понятно зачем Аваков СПЕЦИАЛЬНО (как он сказал) ВЫПУСТИЛ Януковича с приближёнными – чтобы ВОЗГЛАВИТЬ их БАНДУ МУСОРОВ с ТИТУШКАМИ и КРЫШЕВАТЬ их ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ. Силовые структуры МАРОДЁРОВ, шестерившие ЯНУКОВИЧАМ, ещё БОЛЬШЕ стали ПРЕПЯТСТВОВАТЬ журналистам РАСКРЫВАТЬ КОРРУПЦИЮ внутри этих структур и НАПАДАЮТ на них титушками-уголовниками. В итоге ПРИБЫЛЬ бизнеса Порошенка ВЫРОСЛА в 7 РАЗ, а у народа УПАЛА В РАЗЫ. Накравши денег и очистив карманы народа планируют ДЛЯ СЕБЯ и ОЛИГАРХОВ выставить на продажу по ДЕШЁВКЕ сотни миллионов гектар ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли с ГОСпредприятиями и РАСТЯГИВАЮТ по карманам ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ ОБОРОННЫЕ предприятия без которых НЕВОЗМОЖНА ОБОРОНА Украины, а ранее обвинявли в этом ХУНТУ Януковича. СВОРА села на схемы Януковской ХУНТЫ по РАЗВОРОВЫВАНИЮ Украины. И за такое МАРОДЁРСТВО эта свора ПОДНИМАЕТ в 2016г. себе зарплату в 4-8 раз БОЛЬШЕ чем обычным робочим. В Кабмине министров от Порошенка БОЛЬШЕ чем от Яценюка, то ОСНОВНОЕ ЗЛО идёт от Потрошенко — ВОРОВАТЬ хочется, а РАЗВИВАТЬ страну ни у МАРОДЁРОВ ни у их шестёрок УМА НЕ ХВАТАЕТ. Порошенко, ХОРОНЯ Гонгадзе, НЕ ЖЕЛАЕТ дальнейшего расследования и ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ, ведущие на Кучму с Медведчуком , которых СМЁЛ НАРОД в 2004г. и которые СДАЮТ Украину в Минске Путину как и кучу заводов с предприятиями в Россию при Кучме (заказавшего Черновола), КРЫШУЯ этих УГОЛОВНИКОВ от тюрьмы и продолжая ВОРОВСКОЕ дело Януковича с ЗАЩИТОЙ интересов организаций фашистской РОССИИ.
    Я не буду платить этой ШАЙКЕ ВОРОВ у «власти», накрутившей себе НИ ЗА ЧТО (вернее — за НАРУШЕНИЕ Законов) 200% прибыли и поднявшей цену до 6900 гривен за 1000 куб.м газа (что дополняют АЗОТОМ для УВЕЛИЧЕНИЯ объёма), когда импортный газ ПОДЕШЕВЕЛ уже на 30% и приближённым предприятиям отдают на 1500гр. ДЕШЕВЛЕ, а директор «Укргазовидобудування» ГРЕБЁТ через зарплату с надбавками 900 000 гривен в МЕСЯЦ (наконец Тимошенко ПОДТВЕРДИЛА). Эта шайка НАРУШАЕТ Законы Украины, а цена УКРАИНСКОГО газа ВМЕСТЕ С ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКОЙ до газплиты (даже через ВСЮ Украину) и ПРИБЫЛЬЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2000 гривен за тыс.куб. (я РАБОТАЮ в этой отрасли). И это, потому что Порошенко на выборах спонсировал Фирташ, который признался под присягой на Суде в Австрии, а народ теперь ПОВТОРНО ОПЛАЧИВАЕТ долг Фирташа в 24 млрд. гривен (януковская БАНДА списала ему этот долг), которые тот НЕ ВЫЛАТИЛ «НАФТОГАЗУ». Народ ГРАБЯТ и ВРУТ НАГЛО, а «суды» РУЧНЫЕ януковские. Мне НАДОЕЛО ВРАНЬЁ о субсидиях (через которые олигархи ОБВОРОВЫВАЮТ страну), которые НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ цен на еду, одежду, лечение и т. д. – на ОБНИЩАНИЕ.
    «Власть», опасаясь за свою дальнейшую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (как и ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ими БЕЗНАКАЗАННОСТЬ БАНДЫ Януковича), пытается ЛАПШОЙ НА УШИ народу ОЧЕРНИТЬ патриотов в ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ отрядах, команду Саакашвили, «Свободу» БРЕДНЯМИ по акции у Парламента, неугодный «Укроп», «Самопомич» и «Батьківщину» НЕЗАКОННО уволив (суд закрыл СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ дело) её Министра экологии, который ВЕРНУЛ народу 5 месторождений газа от януковских воров. И ничего удивительного, ведь ШЬЮТ ДЕЛА критикующим власть ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ теже ЯНУКОВСКИЕ ШЕСТЁРКИ, которых возглавили порошенко-яценюки. Шьют дела ПАТРИОТИЧЕСКИМ силам, РАСКРЫВАЮЩИМ воровские СХЕМЫ власти, но не членам БАНДЫ Януковича и своей, ПРИКРЫВАЯ их ПОКАЗУХОЙ с ЛИПОВЫМИ арестами, отпуская ВОРОВ на волю С НАГРАБЛЕННЫМ, выплатив им за «арест» счетов уже 6 млн.гр. с наших карманов при СНЯТИИ арестов с счетов ОЧЕРЕДНОГО УГОЛОВНИКА ХУНТЫ Януковича. Эти ПАДОНКИ через Путина ЗДАЮТ «луганДон» УГОЛОВНИКАМ Януковича Ахметову и Бойко, которые ДОКУМЕНТАЛЬНО должны сидеть в ТЮРЬМЕ ещё в 2001г. + новое ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ их ВОРОВСТВО – да о таком «управлении» РАБАМИ они даже и не мечтали при Януковиче, ФАШИСТ Путин получает ЧТО ХОЧЕТ.
    Вот потому и НЕ ПИХАЛ Янукович в тюрьму своих УЧЕНИКОВ этих порошенко-яценюков, которые также НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ни старых, ни новых Законов.
    Порошенковско-яценюковская «власть» идёт ПУТЁМ БАНДЫ УГОЛОВНИКА Януковича, используя их методы БЕСПРЕДЕЛА. МУСОР у власти РАЗВОРОВЫВАЕТ Украину — о таких «результатах» я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ранее САДОМАЗОХИСТОВ и ИДИОТОВ Украины ещё 27.06.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/sumskoy-oblsovet-vyidelil-2-mln-grn-na-materialno-tehnicheskoe-obespechenie-batalona-militsii-i-voennosluzhashhih/
    и 28.10.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/obnovitsya-li-verhovnaya-rada-ukrainyi-i-naskolko-infografika/ .
    Идиотам НЕ ДОШЛО и они ПОВТОРНО наступили на ГРАБЛИ. Тупые НЕ УЧАТСЯ даже НА СВОИХ ошибках.
    И ОСНОВНОЕ количество людей (с КОРОТКОЙ ПАМЯТЬЮ и НЕ ЧИТАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ-ПЕРВОИСТОЧНИКИ, Законы, постановления, решения власти, решения и действия кандидатов, а собирают лапшу на уши из рекламы ОБЕЩАНИЙ по ТВ и пользуются «испорченным телефоном» со слухами) становятся на выборах обезьянами с гранатами, голосуя за тех, кто их ГРАБИТ. Так что эти люди ВИНОВАТЫ, что потом их глупость РАСХЛЁБЫВАЮТ ВСЕ НЕОДНОКРАТНО, ВИНОВАТЫ в своём выборе, что потом гибнут ТЫСЯЧИ ДОСТОЙНЫХ людей, а для пришедших к власти «война — мать родная». Этой ШАЙКЕ МАРОДЁРОВ уже НЕ ДОВЕРЯЮТ 90% украинцев. Этот МУСОР должен СЕСТЬ В ТЮРЬМУ! Мы объявили БОЙКОТ сладостям «ROSHEN» ещё с 2005г. из-за КОРРУПЦИИ, РЕККЕТА и ВОРОВСТВА их хозяина. БОЙКОТ должен быть ТОТАЛЬНЫМ и для ФАШИСТСКОЙ России и для шаражек БАНДЫ Януковича (АТБ и др.).
    «Ми готуємося та чистимо зброю»: Ярош відреагував на затримання Корбана.
    Тимошенко МОЛЧАЛА и ЖДАЛА когда до народа ДОЙДЁТ НЕСПОСОБНОСТЬ и ГНИЛОСТЬ своры Порошенко-Яценюка – «НЕ ДОШЛО через голову» на выборах 2014г., «ДОЙДЁТ через ноги» после ОБНИЩАНИЯ при «жизни по новому».
    Несмотря на временных МАРОДЁРОВ у власти (внутренних ВРАГОВ) мы ОБЯЗАНЫ ВСЕГДА выйти на защиту Украины от ВНЕШНИХ врагов и от их провокаций. Готовится НАДО НЕПРЕРЫВНО.
    Единственный правовой способ ОТСТРАНЕНИЯ безграмотных МАРОДЁРОВ от власти – это ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ Президента с Верховной Зрадой (по НОВОМУ Закону, что ОБЕЩАЛА их коалиция) и война НЕ ПОМЕХА (в 2014г. они были при масштабной войне) ибо существует ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ власти, а НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ страны ЧАСТО проводят выборы, отсеивая более БЫСТРЫМИ темпами ГНИЛОЙ МУСОР из власти, а южная Корея садит в тюрьму даже при их власти, потому и живут ЛУЧШЕ. А чем дольше ПОМЕШАННЫЕ на деньгах МАРОДЁРЫ находятся у власти, тем всё больше экономика входит в БЕЗПОВОРОТНЫЙ ШТОПОР и страна оказывается БЕЗ ПРАВОПОРЯДКА. Они не понимают что, УТОПИВ страну, они УТОНУТ с ней. Чем БЫСТРЕЕ народ УДАЛИТ МАРОДЁРОВ из власти — тем МЕНЬШЕ шансов у ФАШИЗМА Путина. Этих ПАДОНКОВ надо СРОЧНО ВЫТАЛКИВАТЬ из власти, ибо они законно НЕ УЙДУТ, зная, что после выборов их ждёт ТЮРЬМА, как бы они не оттягивали свою АГОНИЮ, пересаживая своих ТУПЫХ ШЕСТЁРОК в креслах. ВИДНО им не хватает ума не доводить народ до МАЙДАНА (крышка чайника уже СКАЧЕТ) – Януковичам не хватило.
    НАУЧИТЕСЬ делать выводы и судить ПО ДЕЛАМ, если хотите ЖИТЬ ЛУЧШЕ.
    ЛЮБУЮ власть надо народу ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ под КОНТРОЛЕМ и на КОРОТКОМ поводке. КОНТРреволюция НАСТУПАЕТ через РАЗМНОЖАЮЩИХ КОРРУПЦИЮ МАРОДЁРОВ у власти и заложника Путина, а революция должна уметь себя ЗАЩИЩАТЬ.
    И запомните: под ЛЕЖАЧИЙ камень вода НЕ ТЕЧЁТ!
    Можем опоздать, россияне уже ОПОЗДАЛИ.

  • ukrop
    ukrop | Вчера, 21:41

    Из того, что я сейчас вижу в Украине, стало лучше, чем при предыдущем президенте. Значит сегодняшняя, власть правильная. Надо идти дальше.

    • Сергей Федоров
      Сергей Федоров | Сегодня, 00:51

      То есть сегодняшняя «власть» правильно ОБВОРОВЫВАЕТ страну, о чём уже НЕОДНОКРАТНО кроме украинцев ГОВОРИЛИ руководители тех стран, которые ПОМОГАЮТ Украине. Вот потому и выбирают так «думающие» УГОЛОВНИКОВ и ВОРОВ во власть. Поляки и др. БЫСТРЕЕ ПОУМНЕЛИ, вот и живут ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, а вы жрите ЛАПШУ С УШЕЙ и НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ.

      • ukrop
        ukrop | Сегодня, 07:11

        Воруют и другим дают воровать. Александр Онищенко отметил, что коррупция пронизывает все ветви украинской власти
        Американский журнал Time опубликовал статью депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко, который рассказал о «чрезвычайной» коррумпированности украинского президента Петра Порошенко, наживающего себе огромные капиталы на откатах.

        «Как и многие другие, я пример того, что происходит с людьми из окружения Порошенко после того, как они становятся его врагами. Со мной это произошло после того, как я разоблачил систему коррупции, которая имеет место в самых высоких эшелонах украинской власти и смог предоставить доказательства из первых рук», — написал Онищенко в статье на страницах Time.
        Он отметил, что после того, как заявил о доказательствах коррупции, он был лишен депутатской неприкосновенности, на родине против него было открыто множество уголовных дел.
        «Являясь избранным членом украинского парламента, я лично был свидетелем того, как президент Порошенко замешан в массовой коррупции, имеющей беспрецедентные масштабы. За последние три года я был свидетелем того, как Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, которые заключают государственные предприятия на Украине», — написал Онищенко.
        Он рассказал, что лица, которые отказываются участвовать в этих схемах или платить откаты, объявляются нелояльными и сталкиваются с преследованием.

        По его словам, министр экономики Украины Айварас Абромавичюс ушел в отставку только потому, что не хотел быть «дымовой завесой» для коррупции.

        В своей статье в Time Онищенко призвал как можно скорее положить конец коррупционной деятельности Порошенко.

        Напомним, ранее журналист издания The Times Максим Такер заявил, что продолжит работу над статьей для этого издания, в которой разоблачит масштабы организованной Петром Порошенко коррупции, несмотря на исходящие от него угрозы.

        Адвокатская контора, занимающаяся делами Порошенко, пригрозила британскому журналисту судом в том случае, если будут опубликованы обвинения бывшего депутата рады Александра Онищенко против главы украинского государства.

        Ранее депутат Онищенко обвинил Порошенко в покупке голосов в парламенте для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что у него есть подтверждающие это записи разговоров с президентом Украины, которые он записал на наручные часы.

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