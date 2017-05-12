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Непонятная история в Сумах

Сегодня, 16:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Непонятная история в Сумах

Была ли взятка? В определении суда упоминается вице-мэр. Определением Заречного райсуда г. Сумы от 19 апреля удовлетворено ходатайство следователя ГУ НП в Сумской области о временном доступе к документам Сумского горсовета, касающихся передачи в аренду помещений на перекрестке улиц СКД и Харьковской. Срок действия определения – 30 дней. В случае его невыполнения суд может принять определение о проведении обысков для поиска и изъятия необходимых документов.
Следователь обратился с ходатайством в рамках досудебного расследования уголовного производства № 42017200000000156 от 27.03.2017 г. Как следует из определения, следствие подозревает, что первый заммэра Сум через посредника требовал деньги за решение вопроса аренды торговых помещений, расположенных в подземном переходе на перекрестке улиц СКД и Харьковская в г. Сумы.
Депутат Сумского областного совета Юрий КЛИМЕНКО на сессии 28 апреля спросил у начальника ГУ НП В Сумской области Николая ЛУШПИЕНКО, на какой стадии находится уголовное производство о задержании как будто посредницы и попросил разъяснить авторам статей, чем отличается взятка от мошенничества.
«Дело начато по статье «подстрекательство к даче взятки и мошенничество». Сейчас продолжается досудебное расследование. Думаю, в ближайшее время в первой декаде мая лицу будет объявлено о подозрении», — заявил Николай Лушпиенко.
Напомним, вечером 30 марта задержали посредницу — работницу областного центра занятости, которая получила от местного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме $5000 для их дальнейшей передачи должностным лицам Сумского горсовета за положительное решение вопроса о передаче в аренду комимущества.
Саша Белая, «Панорама» №19

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