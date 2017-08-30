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Неожиданный результат: Сумщина возглавила рейтинг

Сегодня, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Неожиданный результат: Сумщина возглавила рейтинг

Сумщина – самый комфортный регион для ведения бизнеса в Украине. Таковы результаты рейтинга «Легкость ведения бизнеса. Regional Doing Business», разработчиками которого является Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз Украинской Предпринимателей (СУП).
В пятерку лидеров вошли Сумская область, получившая в общем — 107. За ней следует Львовская — 103 балла. По 101-м балла набрали Ивано-Франковская и Кировоградская. Тернопольская область завершает пятерку лидеров — 100 баллов. Аутсайдерами рейтинга стали Черниговская область — 81, Херсонская — 79, Луганская — 75 баллов.

Чтобы оценить, насколько легко и удобно вести бизнес в регионах Украины, эксперты BRDO адаптировали методологию Всемирного банка и опросили сотни отечественных предпринимателей. За основу исследования были взяты четыре направления взаимодействия предпринимателей с властью, а именно: уплата местных налогов; получения разрешений на строительство; оформление земельного участка под объект недвижимости; присоединение к электросети. Максимальный балл, который могли получить города, — 171.
Руководитель аппарата Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что ранее, когда в органы местной власти поступал запрос на получение земельного участка с неполным пакетом документов, власть просто отправляла предпринимателям эти документы обратно. Сейчас ситуация другая – предпринимателю направляется письмо с перечнем документов, которые нужно донести, благодаря чему процесс продвигается, а не стоит на месте. «Мы помогаем бизнесу всеми методами, которые есть, и даже немного больше», – отметил он.
«Общий вывод рейтинга – в Украине достаточно трудно делать бизнес, – подчеркнул глава Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Гончарук во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. – Городские советы непредсказуемы, регуляторные процедуры не соблюдаются, правила возникают хаотично и неожиданно для бизнеса». Однако этот документ может стать для областей Украины стимулом для улучшения условий ведения бизнеса и ориентиром для планов на будущее.

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