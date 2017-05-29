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Немцы тратят на еду в 4,5 раза больше, чем украинцы (инфографика)

Сегодня, 14:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Немцы тратят на еду в 4,5 раза больше, чем украинцы (инфографика)

Основываясь на данных Евростата и Госстата решили выяснить, кто тут ест лишнего: украинцы или немцы.
У кого тут культ еды?
Каждое высказывание социального министра Андрея Ревы – это перл, который соцсети обсуждают неделями. Причем, что интересно: все «грандиозные мысли» социального министра так или иначе связаны с едой, — сообщает «КП» в Украине».
Так, в мае 2016-го Рева был крайне обеспокоен перспективой монетизации субсидий, так как опасался: вместо того чтобы платить за коммуналку, украинцы могут эти деньги проесть! «Вот бабушка получает 1130 грн. пенсии и 2140 грн. субсидии, — проиллюстрировал тогда Рева свою мысль конкретным примером. — Теперь вопрос: она есть хочет? И вот бабушка думает: «Надо же 2140 грн. заплатить и еще 60 грн. с пенсии. Может, я 500 грн. на лекарства возьму, а со следующего месяца отдам». Но со следующего месяца – еще 500 грн., и долг у нее начинает накапливаться».
Год назад – в августе 2016-го – провозгласил принцип социальной справедливости: кто не работает – то не ест! Причем министра совершенно не смутило, что его «принцип» один в один повторяет лозунг из «тоталитарного прошлого».
И вот – снова хит. На этот раз министр социальной политики поделился размышлениями, почему украинцы проедают половину доходов. В общем, на самом деле все очень просто: потому что мы слишком много едим, по сравнению с теми же немцами. По словам Ревы, украинцев заставляют объедаться голодоморы, войны и… почему-то 125 граммов хлеба в блокадном Ленинграде.
А давайте посчитаем!
Итак, Андрей Рева озвучил такие исходные данные: цены в Германии и в Украине примерно одинаковые, но немцы проедают 14% своих доходов, а мы – 50%. Вывод от министра такой: это говорит о том, что украинцы едят больше. На сколько больше, Рева не сказал, но если следовать его логике, то, видимо, в 3,5 раза.
При этом министр поделился и личными наблюдениями: мол, он много раз бывал в Германии, так что знает не понаслышке: немцы едят не в пример меньше нашего. Мол, культура питания у них такая.
Слава Богу, мир сегодня открыт, и в Германии бывал не один наш социальный министр. Я вот тоже была в Германии – Берлине, Дрездене, Франкфурте, Веймаре, Мейсене, Лейпциге и многих других городах. И никакой особой «культуры еды» у немцев не заметила. Едят они много (уж точно не меньше нашего!), порции – огромные, блюда традиционной немецкой кухни — тяжелые и часто очень жирные, десерты – калорийные. Неудивительно, что по разным оценкам около 2/3 жителей Германии страдают от избыточного веса. Так что для того чтобы показать своим согражданам пример «культуры питания», Андрей Рева выбрал, мягко говоря, не самую удачную страну.
Но давайте отвлечемся от личных впечатлений и обратимся к цифрам, которые, как известно, лишены субъективности и эмоций. Воспользовавшись данными о средних зарплатах в Германии и Украине, нетрудно посчитать, сколько же именно тратят на еду немцы и украинцы.
Итак, средняя зарплата в Германии – 3520 евро, то есть их 14% на еду – это 493 евро. Среднемесячная зарплата в Украине в первом полугодии 2017 года составила 6638 грн., или 220 евро, то есть наши 50% на еду – это 110 евро.
Итого получаем: немцы тратят на еду в 4,5 раза больше, чем украинцы.

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