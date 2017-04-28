Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.06 Среда

Нельзя — значит нельзя! Проверено в Сумах

Сегодня, 11:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Нельзя — значит нельзя! Проверено в Сумах

19 июня в 18:20 на ул.Харитоненко в Сумах 59-летний водитель маршрутки Рута допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. По свидетельству очевидцев, водитель хотел объехать велосипедиста и зацепил сумчанку.
Женщину с ушибленной раной лба, закрытой травмой грудной клетки,переломом ребер слева и рваной раной левого предплечья госпитализировали в нейрохирургию областной больницы,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 20 июня с начала года на территории Сумской области произошло 151 ДТП, в которых 27 человек погибли и 199 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 227 ДТП, в которых 30 человек погибли и 289 пострадали).

Напечатать Письмо автору Просмотров 144 Комментариев 0

читайте также
Под Сумами повесился мужчина
Под Сумами повесился мужчина
28.04.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.04.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 245 Комментариев 0
Повод для радости: интересная находка в Сумах
Повод для радости: интересная находка в Сумах
27.04.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 27.04.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 225 Комментариев 0
Из-за ремонтов в Сумах обесточат «именные» улицы
Из-за ремонтов в Сумах обесточат «именные» улицы
27.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 27.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 99 Комментариев 0
Соблюдайте дистанцию: ДТП в Сумах (фото) 2 фото
Соблюдайте дистанцию: ДТП в Сумах (фото)
26.04.2017, 11:17 Новость
Панорама Панорама 26.04.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 424 Комментариев 0
В Сумах парень упал с поезда
В Сумах парень упал с поезда
26.04.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 330 Комментариев 0
Кого сегодня отключат в Сумах
Кого сегодня отключат в Сумах
26.04.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 26.04.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 45 Комментариев 0
У «Эпицентра» в Сумах сбили ребенка
У «Эпицентра» в Сумах сбили ребенка
24.04.2017, 10:07 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.04.2017, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 530 Комментариев 0
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото) 2 фото
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 430 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 908 Комментариев 0
Опросы

После повышения тарифов на проезд, стали ли вы меньше ездить в маршрутках?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 124 Комментариев 1
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине почувствовали улучшение от отставки Салатенко
Конечно, теперь потрошенко-яйценюковским МАРОДЁРАМ будет ЛЕГШЕ ГРАБИТЬ народ и ВЕШАТЬ ему ЛАПШУ НА УШИ как это по ТВящику вдалбливает нам ...
19.06.2017, 22:29
Петро Васильович к материалу
Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина
Виктория ГРОБОВА с нагрудным знаком «Петр Могила»... Оптимистичненько так звучит...
19.06.2017, 15:40
Женя Колосенко к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
В основном покупаю одежду в интернет-магазинах, и да, люблю все-таки больше брендовую одежду. Мониторю скидки и делаю покупки, получается достаточно ...
17.06.2017, 09:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII