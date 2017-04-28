Нельзя — значит нельзя! Проверено в Сумах

19 июня в 18:20 на ул.Харитоненко в Сумах 59-летний водитель маршрутки Рута допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. По свидетельству очевидцев, водитель хотел объехать велосипедиста и зацепил сумчанку.

Женщину с ушибленной раной лба, закрытой травмой грудной клетки,переломом ребер слева и рваной раной левого предплечья госпитализировали в нейрохирургию областной больницы,- сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 20 июня с начала года на территории Сумской области произошло 151 ДТП, в которых 27 человек погибли и 199 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 227 ДТП, в которых 30 человек погибли и 289 пострадали).