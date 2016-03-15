Нелепая смерть на Сумщине

На Сумщине люди продолжают сводить счеты с жизнью, но случаются и непредвиденные ЧП с трагическими последствиями

С начала года на Сумщине зарегистрировано 30 суицидов. 16 февраля в Сумах 41-летний мужчина, недавно перенесший инсульт, залез на крышу девятиэтажки по ул. Засумской и хотел спрыгнуть. Прибывшим по вызову полицейским удалось наладить с ним контакт и оттащить от края крыши. «Около 20 минут мы вели переговоры на расстоянии, ведь он повторял, чтобы мы не подходили близко, потому что он спрыгнет. Тогда я предложил ему вместе покурить и пообщаться, и мужчина согласился взять у меня сигарету. Когда я подошел к нему и посмотрел вниз, высота ошеломила меня, и я понял, что у меня есть только один шанс спасти этого человека. В какой-то момент я схватил его и оттащил на безопасное расстояние от края крыши. Затем подбежали мои коллеги и задержали его», — рассказывает инспектор патрульной полиции Евгений ГОРИН.

А вот в Глухове огонь унес жизни двух контрактников. В субботу 18 февраля произошел пожар в воинской части, в которой находится 16-й батальон 58-й бригады Вооруженных сил Украины. Сгорел шатер, в котором находились армейцы. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, двое военнослужащих погибли, еще один получил травмы в виде ожогов. Как стало известно «r», погибли 36-летний рядовой и 26-летний сержант. Оба родом с Полтавской области. Еще одного 41-летнего военнослужащего после оказания медпомощи направили в расположение воинской части. Рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых – неосторожное обращение с огнем. Как сообщил журналистам военный прокурор Сумского гарнизона Игорь ГАЛИЧАНСКИЙ, палатка, в которой находились военные, отапливалась буржуйками. Одна из возможных причин возгорания – несоблюдение правил безопасности. Солдаты сами заготавливали дрова и хранили в палатке бензопилу и горюче-смазочные материалы. Вроде как от раскаленной буржуйки воспламенилась находящаяся в палатке канистра с бензином. И все, кто находился внутри, не успели даже выбежать на улицу.

Для выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на месте происшествия работала комиссия от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. По данному факту назначено служебное расследование.

Военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возгорания палатки на территории воинской части, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины — небрежное отношение к военной службе.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены экспертизы. Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона.

Патрульные вызвали на место скорую психиатрическую помощь, которой передали спасенного

Фото скрин с видео Патрульной полиции Сум

Смотреть страшно. Нежелавший жить мужчина не сразу подпустил к себе патрульного. И тот не упустил шанс его спасти

Ирина Власова, «Панорама» №9