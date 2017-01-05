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Нелегального «оружейника» обнаружили на Сумщине (фото)

Сегодня, 15:48 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Две винтовки «Мосина», более пятидесяти патронов к ним, две банки с порохом, оптический прицел и бинокль обнаружили и изъяли полицейские Ямполя у неоднократно судимого за имущественные преступления 38-летнего местного безработного. По словам владельца «оружейного арсенала», он нашел и самостоятельно починил винтовки, которые планировал использовать для охоты. Сейчас мужчине грозит очередной срок заключения по новой для него статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
В тот день весь личный состав полиции Ямполя был задействован на поиски воров, что накануне обобрали одно из домохозяйства в райцентре. Под пристальную проверку ямпольских розыскников попал весь местный криминогенный контингет. Отрабатывались и все транспортные развязки в городе, откуда могли бы уехать с похищенным имуществом злоумышленники.
Одним из объектов для проверки стала местная железнодорожная станция. Полицейские, осмотрев перрон, заметили известного им неоднократно судимого 38-летнего мужчину, уроженца Конотопского района, который проживал у сожительницы в Ямполе. Мужчина ожидал поезд. При себе имел два полных рюкзака, содержанием которых и решили поинтересоваться оперативники.
Правоохранителей ждал настоящий сюрприз. В рюкзаках они обнаружили целый оружейный «арсенал», который состоял из двух разобранных винтовок «Мосина», 53 патронов к ним калибра 7,62 мм, двух банок с порохом общим весом 800 гр, оптического прицела и бинокль. По словам мужчины, все это он нашел на местах боев времен Второй мировой. Самостоятельно починил оружие, которое в дальнейшем планировал использовать для охоты.
Как выяснили правоохранители, владелец «находки», узнав от ранее судимых приятелей, что полиция разыскивает квартирных воров, предположил, что и ему следует ожидать визита правоохранителей. Поэтому ждать не стал, и решил перевезти оружие в Конотоп. А чтобы сделать это незаметно, уничтожил деревянные части винтовок, а механизм разобрал. Смазав детали, тщательно упаковал их в рюкзаки. Вместе с оружием умелец прихватил весь слесарный инструмент, чтобы в дальнейшем восстановить винтовки. Однако бдительность стражей порядка не позволила ему реализовать свой план.
«Сейчас все изъятые предметы направлены на комплексное экспертное исследование, а по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — комментирует начальник Ямпольского отделения полиции Сергей Забозлаев. — Эксперты проверят исправность винтовок, и не являются ли они орудием ранее совершенных преступлений. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства полицейские проверят версию владельца нелегального оружия относительно источника ее происхождения », — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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