Для выполнения работ по монтажу расходомеров в ночь с 14 на 15 марта будет приостановлена работа Лучанской насосной станции. Водозабор не будет работать с 22:00. В ночное время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка. По завершении работ подача воды будет восстановлена, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
В некоторых районах Сум ночью не будет воды
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