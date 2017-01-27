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В некоторых районах Сум ночью не будет воды

Сегодня, 19:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В некоторых районах Сум ночью не будет воды

Для выполнения работ по монтажу расходомеров в ночь с 14 на 15 марта будет приостановлена работа Лучанской насосной станции. Водозабор не будет работать с 22:00. В ночное время воды не будет в домах по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка. По завершении работ подача воды будет восстановлена, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

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