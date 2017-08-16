31 августа на ул. Бандеры в Сумах 59-летний сумчанин – водитель маршрутного такси Рута совершил наезд на 19-летнего жителя райцентра. Пострадавший с политравмой госпитализирован в нейрохирургию областной больницы. Авто отправлено на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Негостеприимные Сумы: маршрутка сбила парня
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