Негостеприимные Сумы: маршрутка сбила парня

31 августа на ул. Бандеры в Сумах 59-летний сумчанин – водитель маршрутного такси Рута совершил наезд на 19-летнего жителя райцентра. Пострадавший с политравмой госпитализирован в нейрохирургию областной больницы. Авто отправлено на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.