Недвижимость в Украине (инфографика)

Затяжной экономический спад и снижение покупательной способности простых украинцев непосредственно влияет на рынок недвижимости по всей Украине, особенно на социальное жилье, — сообщает 24 Канал

Как сообщает пресс-служба информационно-аналитического центра «Олимп-Консалтинг», цены на такое жилье, построенное в советские времена, снизились в абсолютно всех областных центрах Украины.

В частности, «лидерами» по падению цен на социальное жилье стали самые большие украинские города (за исключением Киева) — Одесса, Харьков, Львов и Днепр.